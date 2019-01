Eusebio Pascual luce en Jávea el nuevo maillot del Caja Rural amateur

Eusebio Pascual (Cocentaina, 1995) ya ha tenido su primer contacto con el equipo amateur del Team Caja Rural-Seguros RGA. El alicantino se ha concentrado durante una semana en Jávea con sus nuevos compañeros y ya ha podido lucir su maillot verde, que vestirá durante 2019 con la mirada puesta en el campo profesional. Pascual también tuvo el privilegio de trabajar una jornada con miembros de la escuadra profesional y pedaleó junto al javiense Antonio Molina, veterano en el conjunto navarro. "Me han acogido muy bien tanto los directores como los nuevos compañeros. Pienso que puedo aprender mucho de esta experiencia", afirma el contestano antes de confirmar que su debut se producirá en tierras francesas, en la denominada Essor Vasca, que se disputa los días 2, 3, 8, 9 y 10 de febrero.

Eusebio Pascual ha competido en los últimos años en el Mutua Levante alicantino y ha demostrado que puede codearse con la élite de este deporte. De hecho, pretende dar el salto a mitad de temporada después de los excelentes resultados obtenidos en 2018. No hay que olvidar que concluyó en segunda posición en el ranking de la RFEC y sumó seis triunfos importantes.

Pascual sumó su primer éxito de la campaña en la Aiztondo Klasika, una de las puntuables más exigentes de la Copa de España. Después de concluir segundo en Guadalentín y tercero en Lleida, sumó en Segovia su primera ronda por etapas de 2018. Dos semanas después, a mediados de julio, se apuntaba la Vuelta a Zamora.

Pascual mantuvo este alto nivel hasta final de curso, logrando un triunfo de etapa en la Vuelta a Salamanca (sexto en la general) y cerrando el año venciendo en la última jornada y la general de la montañosa Vuelta a Tenerife. En total, seis triunfos de categoría e infinidad de puestos de honor desde febrero hasta septiembre. El futuro es suyo a poco que mantenga esta progresión. "Soy consciente de que no puedo bajar el pistón y trabajo duro para que me llegue mi oportunidad. Quiero hacer mi sueño realidad, correr con los mejores", concluye el corredor alicantino, que ya está en casa trabajando para adquirir la forma óptima de cara a una campaña que "se presenta ilusionante".