«No esperaba esta victoria, pero se ha dado así»

n Hassane Ahouchar mostró su satisfacción por la victoria en la Media Maratón de Santa Pola y admite que le pilló por sorpresa por la descalificación de los atletas africanos. «La victoria no la esperaba porque entré en cuarto lugar en la clasificación, pero las cosas se han dado así». En cuanto a la carrera explicó que «el ritmo que impusieron Biresaw, Erkihum y Kiptum fue muy fuerte y desde el kilómetro 4 por Avenida Blasco Ibáñez no los pudimos seguir». «Me limité a hacer mi carrera, a mi ritmo y por eso hice un tiempo de casi una hora y siete minutos. Seguiré viniendo a Santa Pola porque me gusta el ambiente y el circuito, como a otras carreras cercana», señaló el veterano corredor al final de la carrera de ayer.

Por su parte, Abebeh Mulugeta, la ganadora de la prueba de Santa Pola, se alegró mucho de su triunfo. «Estoy muy contenta por la victoria y porque he logrado un buen tiempo. El circuito me pareció muy bueno y con mucha animación de la gente. Me fui en solitario porque me encontré fuerte y la temperatura y el trazado liso me hicieron sentir muy cómoda. Esta carrera la tomé como preparación para la Media Maratón de Varsovia, Polonia, que será mi próximo compromiso».

Los participantes salieron muy contentos por el desarrollo de la prueba que cumpía su edición número 30. Gran ambiente y exquisita deportividad entre todos los corredores.