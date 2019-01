Paso atrás del Elche en su lucha por la permanencia

El ESD Granadas de Elche dejar pasar una gran oportunidad para dejar, prácticamente, encarrilada su permanencia en la Superliga Femenina. Las ilicitanas perdieron en la pista del colista Sant Cugat, por 3-0 (25-20, 25-19 y 25-18) y han visto reducidas sus diferencias con las tres últimas clasificadas.

Además, el Madrid Chamberí también venció el Emevé Lugo, por 3-1, y se ha situado a sólo dos puntos del conjunto de Leo Passerine. Tras la disputa de la jornada de ayer, el Elche ocupa la octava posición de la Liga Iberdrola, con 13 puntos, y tiene por detrás al Madrid Chamberí, que ahora lleva once; al Cajasol Juvasa Sevilla, con nueve, al Sant Cugat, que suma ocho y tras su victoria de ayer se agarra a la permanencia; mientras que el colista es el Emevé Lugo, que está casi desahuciado al descenso.

El ESD Granadas de Elche no encontró nunca su mejor juego. En defensa no fue capaz de frenar los remates de Sara Julian, que hizo 20 puntos; mientras que Ingrig Koga y Kessi de Aquino no estuvieron demasiadas acertadas en el ataque ilicitano.

A pesar de la derrota, el conjunto de Leo Passerine continúa teniendo una buena ventaja y con dos victorias más podría tener la permanencia en la mano. Pero ayer dejó escapar una buena oportunidad.