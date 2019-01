Agustinos busca su cuarta victoria consecutiva ante el Nava

El conjunto dirigido por Fernando Latorre viaja a Segovia para enfrentarse a Balonmano Nava (sábado a las 18:30 horas) segundo clasificado en DHPLATA y gran favorito para ascender esta temporada a la Liga Loterías ASOBAL.

Agustinos llega a esta jornada tras haber conseguido tres victorias seguidas; Palma de Río y MMT Seguros Zamora en casa y Bordils a domicilio. Estos resultados le han permitido al equipo alicantino abandonar la última plaza en la clasificación general.

Para este partido, el técnico alicantino recupera a Didac Villar, lesionado. Pero no podrá contar con los juveniles Alberto González y Javier Bodí, este último nombrado mejor jugador de su categoría, medalla de plata con la Comunidad Valenciana, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2019 celebrado en Valladolid.

Fernando Latorre está convencido que Balonmano Nava es el gran favorito para el ascenso a la Liga ASOBAL y afirma que "tiene una de las mejores plantilla del campeonato".

"No será un partido fácil. Ellos tienen un gran potencial. Desde que comenzó la temporada no han perdido en su pabellón. Pero nosotros tenemos nuestras armas para ganar", aseveró el entrenador