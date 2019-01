Ovidio: «No podemos pagar a los delanteros que marcan goles»

El área deportiva del Alcoyano se ha topado con una encrucijada de compleja solución. Por un lado, resulta evidente la necesidad de reforzar la parcela ofensiva para incrementar el mediocre bagaje goleador (16) hasta el ecuador de la Liga regular, mientras que, por otro, la precariedad de las arcas impide pujar por el perfil de delantero resolutivo que demanda Vicente Mir. «El mercado invernal lo tenemos bastante parado porque, en principio, no vamos ha hacer muchos movimientos», señaló el portavoz del área deportiva Fernando Ovidio que admitió el deseo de contar con «un delantero que nos aporte cinco o seis goles, pero lo que hay en el mercado no podemos pagarlo. No vamos a traer por traer».

Ovidio tiene previsto negociar en el transcurso de esta semana la salida de al menos dos jugadores. En la lista figuran los nombres de Fernando Pajarero y Michael Anaba «porque están disputando pocos minutos», pero cabe la posibilidad que «sea el propio jugador el que pida salir porque no está a gusto». Este podría ser el caso del extremo cedido por el Elche Alberto Rubio que no viajó a Cuenca por decisión técnica.

Con respecto al posible retorno del mediocentro ilicitano Jony Ñíguez, explicó que «hemos llegado a hablar con él, pero tiene dos años más de contrato. Es difícil que pueda llevarse a efecto por el límite salarial al que está sujeto el Elche».

En otro orden de cosas, Fernando Ovidio señaló que «nos hubiera gustado acabar la primera vuelta más arriba. De haber marcado solo uno de los tres penaltis podiamos ser quintos o sextos». El objetivo a partir del próximo domingo pasa por «pelear por una plaza para volver a jugar la Copa del Rey», concluyó.