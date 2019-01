Felipe Orts sueña con el maillot rojigualdo de Pontevedra

La Isla de las Esculturas de Pontevedra acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Ciclocross, que contará con un circuito de 3,5 kilómetros, de perfil llano. El ciclista de La Vila, Felipe Orts es el gran favorito para conseguir el maillot rojigualdo después de adjudicarse la Copa de España, lograr un octavo puesto en la prueba de Copa del Mundo de Berna y vencer en Japón. "Llego en un buen momento de forma y creo que los deberes están hechos", afirma el corredor del Delikia-Ginestar antes de confesar que "llevar el maillot de campeón de España es un reconocimiento muy bonito que te afirma como.mejor español pero, al igual que el año pasado, no ganar el nacional no va a empañar una gran campaña. Lograr el título sería el mejor broche que puedo dar a este ejercicio y voy a tratar de conseguirlo. Está claro que soy el gran favorito, llego a la cita en un gran momento, pero el pasado año también partía de la misma casilla y luego no conseguí la victoria. Me tuve que conformar con la segunda plaza. Es una carrera de un solo día, cualquier detalle puede influir y, por tanto, muy difícil de gestionar".

Asume el corredor alicantino que el enemigo está en casa. Su compañero de equipo, Ismael Esteban, ya le ganó en la última edición. "Sin duda Isma es uno de los máximos aspirantes al titulo. Siempre llega muy bien a las grandes citas y se crece en ellas. Pero, tampoco hay que olvidar a Larrinaga, que llega muy motivado ante el que va a ser su último Nacional, tras anunciar su retirada. Kevin Suárez, que está haciendo una buena temporada y Aitor Hernández, también estarán en la lucha por ser primeros".

Califica el circuito de "rápido y seco" antes de confesar que "estos trazados rápidos y técnicos, a priori, se adaptan mejor a mis características, aunque esa circunstancia puede dar como resultado una carrera menos selectiva y con más invitados en la pelea por la victoria".

Gonzalo Inguanzo, favorito en la categoría junior

Además de los ciclistas élite, durante la jornada del domingo tendrá lugar la prueba sub 23 masculina, a las 10.30 horas, Una hora antes arrancará la de ciclistas junior, donde Gonzalo Inguanzo, del equipo alcoyano Delikia-Ginestar, es también el favorito para lograr el título después de la gran campaña que está realizando tanto en el calendario nacional como en las pruebas disputadas en Europa. A las 13.10 comenzarán los élites. Durante el sábado se celebrarán las carreras para ciclistas máster, así como las de cadetes hombres y féminas.