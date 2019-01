Enric Mas y el Quick Step, a punto en Calp

El ciclista mallorquín de 24 años, segundo en la última edición de La Vuelta a España, señaló ayer en Calp durante la presentación oficial de su equipo, el Deceuninck-Quick Step, que se siente preparado para afrontar esta temporada su primera experiencia en el Tour de Francia, que será su gran objetivo para este año. Mas ultima junto al Peñón de Ifach junto a su equipo la puesta a punto para la exigente temporada que se avecina. «Hay gente que dice que me he saltado un escalón por no ir al Giro, pero he hecho dos veces la Vuelta y me siento preparado para ir». En la imagen, el mallorquín, a la derecha, ayer por las calles de Calp con dos compañeros del Quick Step.