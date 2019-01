El HLA, con la máxima ambición a Albacete

El base Martín Rodríguez hará su debut

El HLA no se fía de un Albacete que ha mejorado respecto al que se enfrentó en la primera vuelta y que acabó con un escandaloso marcador de 71-36 en el Pedro Ferrándiz. Ahora los manchegos se encuentran con cinco victorias y apurando sus opciones de acabar entre los seis primeros y pasar a la siguiente fase. Máxima cautela en el conjunto de Pedro Rivero que quiere dar continuidad a su buena inercia y de paso tratar de asaltar el liderato en solitario.

El conjunto lucentino ha dejado atrás las últimas festividades para empezar el nuevo año de la mejor forma posible. Tras cerrar el 2018 con la consecución de la Copa LEB Plata y con un triunfo de autoridad ante Basket Azuqueca, la plantilla de Pedro Rivero ya trabaja a máxima potencia con la cabeza puesta en la decimosexta jornada, que les enfrentará esta noche a partir de las 20.30 horas contra Albacete.

Por ello, toda la plantilla, con la reciente incorporación de Martín Rodríguez, que fichó por un mes con el club lucentino, ultima todos los detalles de cara a una de las últimas «finales» que restan para enfilar la fase de ascenso. Es el objetivo más inmediato del club. Sobre todo porque la dinámica es muy positiva y las sensaciones en este comienzo de 2019 podrían traducirse en el cuarto triunfo liguero consecutivo.

Así lo explica Pedro Rivero, que insiste en el hecho de no distraerse y aprender de lo negativo para no cometer errores de cara a lo que viene: «Tenemos que cumplir nuestras propias normas, y no salirnos de los partidos en ningún momento. Cada encuentro es diferente, lo que requiere de una preparación y un trabajo que nunca podemos dejar escapar en un último parcial como el que hicimos ante Azuqueca. Esto es muy importante».

De esta forma, la plantilla entrena esta semana con la mente puesta en la jornada decimosexta, que podría suponer la duodécima victoria de la campaña; la cuarta de manera consecutiva. Pero, por encima del resultado final, la plantilla garantiza la competitividad hasta el final, con el objetivo de seguir con la buena dinámica y las grandes sensaciones que está dando.

El HLA afronta un nuevo partido sin Garrido pero con la incorporación de Martín Rodríguez, exjugador del Almansa, en busca de dar minutos de descanso a Justin Pitts.