Georvys Elías amenaza a un aficionado en Twitter y alude al club como "la mierda esa"

Georvys Elías está dando más juego fuera que dentro de las canchas. El exjugador del HLA Alicante ha protagonizado un triste diálogo en Twitter cuando un aficionado tan solo comentó que no había estado a su nivel durante su estancia en el conjunto de Pedro Rivero.

El pívot cubano, que abandonó la pasada semana la disciplina lucentina al no entrar prácticamente en las rotaciones, no dudó en contestar: "Me da hasta gracia, ¿sentado en el banquillo, no?", contestó Elías para posteriormente dejar claras sus sensaciones. "Menos mal que salí de la mierda esa".

Minutos después, el exjugador lucentino sube el tono de sus comentarios en la red social para entrar directamente con amenazas: "Cuando quieras resolverlo de otra manera podemos quedar y lo arreglamos tú y yo solitos". Desde el club alicantino no han querido darle mayor importancia a unas palabras que vienen de un jugador que ya no pertenece al Lucentum aunque sí que han causado malestar. Elías dejó el HLA para jugar en el CB Daimiel, de la EBA, una categoría inferior.