Polémica por la pregunta a Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro: "¿Sabes hacer 'twerking'?"

El DJ francés Martin Solveig, que participó en la animación de la ceremonia del Balón de Oro 2018, provocó este lunes la polémica después de haberle preguntado a Ada Hegerberg, primera mujer laureada de la historia, si sabía hacer 'twerking', una expresión en inglés con la que se suele hacer referencia al baile de 'perreo'.

"¿Tú sabes hacer 'twerking'?", lanzó el DJ francés a la jugadora noruega de Lyon, quien le respondió desviando la cabeza en otra dirección, justo antes de recibir el primer Balón de Oro femenino de la historia.

Esta corta secuencia suscitó la polémica en las redes sociales, donde los internautas se indignaron por el "sexismo" y la "total falta de respeto" a la futbolista noruega.

Una vez finalizó la gala, Martin Solveig se disculpó públicamente en un video en Twitter: "Estoy sorprendido por lo que leo en Internet. Por supuesto, no quería ofender a nadie", afirmó.

Ada Hegerberg, primera mujer premiada con el Balón de Oro. Foto: EFE

"Es una broma, quizá una broma pesada, y yo querría disculparme ante todos los que haya podido ofender. Lo siento", añadió.



Hegerberg acepta las disculpas



"Él vino a verme y me pidió perdón. Yo no vi la situación así, como los demás. Bailamos un poco, tengo el Balón de Oro, eso es lo más importante para mí. No lo encontré sexista", declaró Hegerberg después de la ceremonia.

¿Se le habría preguntado eso a un hombre? "Eso es una buena pregunta", respondió la ganadora antes de abogar por un mayor reconocimiento del fútbol femenino.