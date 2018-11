Penúltimo asalto en Alicante entre Fuster y Ares por el título del CERA

El XXIV Rallye La Nucía-Mediterráneo-Trofeo Costa Blanca que arranca hoy cuenta con 83 equipos inscritos, una destacada cifra para la penúltima prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y en la que está en juego el título. Destaca la presencia del campeón de España y líder actual, Iván Ares, a bordo del Hyundai i20 R5, que tendrá una dura lucha con el benidormense Miguel Fuster (Ford Fiesta R5), pues ambos pelean por alzarse con la corona nacional. Ares aventaja a Fuster en sólo 18 puntos a falta de dos pruebas.

El Rally de La Nucía arranca esta tarde (19.00) con la salida oficial en la Diputación y un tramo espectáculo en Finestrat y finaliza mañana sábado, con un kilometraje total de 571,4 kilómetros y 11 tramos cronometrados que totalizan 175,5 kilómetros.

Ayer se presentó el equipo Hyundai en Leuka Car, concesionario en Alicante, con asistencia de Ares y Surhiyen Pernia, que mostraron sus vehículos. Contó con una gran asistencia de aficionados que pudieron recoger camisetas de Hyundai firmadas por los pilotos.

Iván Ares parte con un claro objetivo: «La idea es salir a ganar. No será fácil ganar a Fuster en su terreno, pero ya triunfé en La Nucía el pasado año. Eso sí, una victoria no me asegura el título, ya que necesito que mi rival no acabe entre los primeros para sentenciar. Fuster conoce muy bien el rally porque corre en casa».

Para el benidormense es la gran oportunidad de correr ante su público en la única prueba que se realiza en su tierra y pasa por 24 municipios de la provincia. El pentacampeón de España manifestó que irá a por el triunfo en casa.