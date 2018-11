El Petrelense debuta en casa

Todo llega. El Petrelense jugará el domingo (12 horas) el primer partido oficial en el campo municipal El Barxell después de ocho jornadas disputadas en el grupo VI de Primera Regional en las que ha jugado siempre como visitante.

Los rojiblancos recibirán al Ayorense tras haber visitado los campos del Oliva, Canals, Elda Industrial, Muro de Alcoy, Ibi, La Font d´Encarrós y Real de Gandía, sumando 13 puntos producto de dos derrotas, un empate y cuatro victorias, estas últimas todas consecutivas. Además, el Petrelense tiene un partido pendiente en casa frente al Moixent, que fue suspendido por el temporal del pasado 21 de octubre.

El Barxell y el campo anexo comenzó a utilizarse la pasada semana en los partidos oficiales de fútbol base pese a no estar completamente terminada la obra de mejora en la instalación, ya que la pista de atletismo aún no se ha colocado en su totalidad debido al retraso sufrido por las inclemencias meteorológicas, lo que motivó que los equipos de fútbol 11 no puedan entrenar y continúen emigrando a campos de Elda, Monóvar y Sax.