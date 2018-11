Kiko Padilla: «Somos colistas pero no debemos agobiarnos, vamos a reaccionar»

Kiko Padilla no cree que la situación sea para alarmarse, pero admite que el equipo debe comenzar a reaccionar ya antes de que sea demasiado tarde. Considera que la plantilla es superior a la de la temporada pasada y que necesita tiempo para terminar de ensamblarse. Personalmente afirma que su rendimiento ha ido de menos a más y no descarta todavía luchar por el play off.

De pelear a jugar el play off de ascenso a la Asobal a verse colistas de la categoría con una única victoria...

No acabamos de entender qué es lo que ha sucedido. Este año nos hemos reforzado con tres jugadores que al año pasado estaban en la Asobal (Cuartero, Juande y Ander) y además hemos tenido más tiempo para prepararlo todo. Sabemos que vamos a reaccionar, pero ahora mismo somos los colistas.

Después de la gran temporada pasada nadie se explica qué ha podido suceder este año...

Veníamos con la inercia del año pasado y se hizo una plantilla para estar más arriba. El año pasado ganábamos los partidos en los últimos segundos y este año los perdemos. Todo viene mal dado. No estamos teniendo suerte ni siquiera con las lesiones. Hay que empezar a ganar uno o dos partidos seguidos para empezar a cambiar las cosas.

Colistas de la División de Honor Plata... ¿Se empiezan a hacer cuentas?

Al principio no hacíamos cuentas, pero ahora hay que comenzar a hacerlas y marcarnos un objetivo antes de Navidad. Lo importante es que hay mucha igualdad esta temporada y no estamos tan lejos ni siquiera de los puestos de play off. El sábado en Santonja tenemos que marcar un punto de inflexión. Todavía no podemos agobiarnos ni ponernos nerviosos, hay margen de sobra para arreglarlo.

¿Ha notado el cambio de entrenador este año?

Sí, con Óscar llevaba mucho tiempo y nos conocíamos bien. Ahora Juan Antonio es muy distinto, es otra forma de trabajar a la que hemos tenido que adaptarnos y seguro que se van a ver los resultados en breve.

¿Cómo se está viendo esta temporada?

Empecé mal porque estaba pendientes de más cosas que de las que me correspondían. Ahora estoy bastante mejor porque me centro exclusivamente en la portería. He entendido que mi forma de ayudar es parar en la portería, no debo fijarme ni discutir en ocasiones con la defensa.

¿Con qué ojos ve el enfrentamiento de Copa ante el Benidorm?

Debe ser la fiesta del balonmano provincial que nos recuerde otras épocas. Van a ser partidos bonitos para que en la ciudad se hable mucho de balonmano.

El ambiente en el Pitiu Rochel es más frío....

Bastante más. La directiva está haciendo acciones para atraer a más gente. En Alicante la gente viene cuando el equipo gana y este año no lo estamos haciendo. Intentaremos cambiarlo.