Tomás Roncero: «En el periodismo hay que decir de qué equipo eres y ser pasional»

Tomás Roncero expresó su lado más humano pero sobre todo su más madridista en la conferencia que impartió ayer en el salón de actos del Club INFORMACIÓN con el tema «La salud del periodismo actual» organizada por la Cátedra Pedro Ferrándiz de la Universidad de Alicante. El popular periodista ofreció una distendida charla sobre los cambios que ha experimentado el periodismo tras la revolución tecnológica, se mostró crítico con el Real Madrid actual y no dudó en considerar a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del Mundo. «Messi es el segundo, que no está mal», señaló en repetidas ocasiones Roncero.

Tras hacer un guiño tanto a Pedro Ferrándiz como a Javier Portillo (no olvida su gol en la Champions al Dortmund), el periodista se mostró convencido de que el periodismo actual goza «de buena salud» aunque no olvidó que el de antes «era más aventurero, más excitante». «Había que buscarse la vida y en esa jungla el más hábil era el que sacaba la noticia», afirmó. «Ahora hay tanta información que ya no sabes quien ha dado la noticia», subrayó. «Antes era el mérito era el de la conquista, con las fuentes quedabas para comer y te enterabas de todo», añadió Roncero.

El conocido periodista dejó claro que no tiene que haber miedo a expresar los sentimientos por unos colores. «Ahora todo el mundo son periodistas potenciales, todos tienen blogs, redes sociales, hay miles de opiniones. No tengo miedo a decir que soy del Madrid. Se puede ser pasional en este trabajo, intento no insultar ni traspasar la frontera. El deporte es un foco de pasiones», comentó Roncero en el acto. «El periodista debe transmitir emociones, la calle debe ser el día a día, no la pantalla, es como mejor se traslada la realidad».

Para Roncero, «el periodismo vive un momento brutal, aunque la marcha de Cristiano Ronaldo nos ha hecho una faena». «Daba mucho juego en todas partes los enfrentamientos entre Messi y Cristiano», señaló.

También se refirió al mal momento que vive el Real Madrid. «Ahora nos toca comer lentejas pero volveremos al jamón, hay que saber adaptarnos porque vendrán tiempos mejores. Tengo la mochila cargada con trece copas de Europa», afirmó Roncero, que no oculta que el Madrid «es como mi hijo».