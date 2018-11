Elche homenajea el sábado a Ismael Calatayud, fundador de la Unión Ciclista Ilicitana

El sábado, día 10 de noviembre, se homenajeará, a partir de las 14 horas, en el hotel Milenio de Elche, a Ismael Calatayud, fundador de la Unión Ciclista Ilicitana en 1968. Con motivo del 50 aniversario del nacimiento de la entidad ciclista se darán cita en el acto amigos y familiares, además del alcalde de Elche, Carlos Gonález; el concejal de Deportes, Jesús Pareja; excorredores profesionales como Santos González, Rafa Rodríguez o David Muñoz, además del campeón del mundo de BTT Manuel Sánchez, entre otros muchos amantes del deporte del pedal. Una bonita reunión que pretende agradecer todo lo realizado por Calatayud, auténtico pionero del ciclismo en Elche.

En 1968 puso en marcha la Unión Ciclista Ilicitana en colaboración con Juan Garrigós al comprobar que en la ciudad ilicitana apenas había tradición ciclista. «Iba a correr por las carreteras de España y todo el mundo me preguntaba por qué en mi pueblo no había pruebas. Al final, nos juntamos unos amigos y creamos la Unión Ciclista Ilicitana», recordaba Ismael Calatayud, que reconoce que decidió denominar así al club «aconsejado por Santiago Blanquer, que ha fallecido recientemente, que era presidente de la Unión Ciclista de Alcoy».

Ismael Calatayud, que fue cocinero antes que fraile, ganó como ciclista 29 carreras y entre ellas el Campeonato Regional de Murcia «un día que había una temperatura de más de 40 grados». Con su peso ligero «subía muy bien y en grupos pequeños también era rapidillo. Pude llegar más lejos, pero al final el ciclismo no me daba para comer y tuve que dedicarme a otras cosas», apuntaba hace unas semanas en una entrevista concedida a este periódico.

Tuvo entre el grupo de sus amigos al presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Luis Puig. Fulgencio Sánchez quiso tenerlo como directivo de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), fue uno de los fundadores junto a Bernardo Ruiz de la Federación Alicantina de Ciclismo y seleccionador provincial entre otros muchos cargos relacionados con el mundo del pedal. También ha patrocinado a equipos juveniles y de veteranos en su deseo de potenciar el ciclismo en todas sus facetas. Este deporte le debía un reconocimiento público y lo va a tener el sábado.