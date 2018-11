Tomás Roncero: «La revoluciones tecnológicas han creado otra dimensión en el periodismo»

El Club Información acogerá hoy lunes, a partir de las seis de la tarde, una conferencia a cargo del subdirector del Diario As Tomás Roncero bajo el título: «La salud del periodismo deportivo actual». La charla-coloquio, organizada por la Cátedra Pedro Ferrándiz de la Universidad de Alicante, versará sobre todos los cambios que ha experimentado el mundo del periodismo deportivo durante los últimos años y su entrada en la era digital.

Tomás Roncero adelanta algunas pinceladas de lo que será su conferencia y explica que «el periodismo deportivo actual está en un boom por la redes sociales y la revoluciones tecnológicas de los últimos años que ha obligado a tener que adaptarse a los nuevos soportes y que crean otra dimensión de los profesionales con una imagen más pública».

El subdirector del Diario As asegura que «la profesión está mejor de lo que parece. Parece que en las redes sociales vale todo, pero lo que hay que hacer es pasar un filtro y quedarse con el poso y lo bueno. Si la gente se queda con la cáscara, parece que es una profesión muy frívola. Pueden ver programas como «El Chiringuito» y pueden decir qué bien se lo pasan y que divertido es todo. Pero el trabajo del periodista deportivo no es nada sencillo y hay que echarle muchas horas y mucho trabajo para conseguir las noticias. Hay que levantar muchos teléfonos, redactar las noticias y meterlas en página. Es un trabajo muy laborioso, aunque muchos puedan pensar que es una profesión pseudofrívola».

Aprendizaje para estudiantes

Roncero invita a los estudiantes de periodismo y todo el mundo que le guste esta profesión a que acudan a la charla-coloquio «porque van a pasar una hora y media muy entretenida y divertida y, a la vez, van a aprender lo que es la verdadera profesión del periodista deportivo. Les voy a hacer saber que es un trabajo duro. No quiero que piensen que es divertido y fácil por lo que puedan ver en los programas de televisión. Además, estamos a exposición pública y por cualquier noticia que noticia que no esté contrastada y con buena información puedes acabar en los tribunales. Por lo tanto es un trabajo muy riguroso, aunque desde fuera no lo pueda parecer», explica.

La charla promete porque Roncero es un periodista que siempre asegura diversión.