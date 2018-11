El Club de Regatas, campeón de España de Yolas

El RCRA se confirma como el mejor Club del Campeonato de España de Yolas Ence. Las remeras del Absoluto Femenino se proclaman Campeonas de España, como el Cadete Masculino que también subió a lo más alto del cajón. Mientras que el Veterano Femenino quedó a tan sólo 0.053ms. del metal dorado, y tuvo que conformarse con la plata, al igual que el equipo del Juvenil Masculino.

La regata celebrada en la localidad de Marín, bañada por la Ría de Pontevedra, dio comienzo el sábado con las semifinales, en las que los remeros alicantinos metieron a sus seis botes en las finales de cinco categorías.

Las finales del domingo arrancaron bien para el RCRA con el Oro del Cadete Masculino, seguido de Remo Tuí y Remo Cedeira. El Juvenil Masculino se tuvo que conformar con la Plata no pudiendo rebasar a los coruñeses de Perillo y relegando a San Felipe de Ferrol hasta la tercera plaza.

El plato fuerte llegó en las finales Absolutas en las que las remeras del Real Club de Regatas de Alicante se proclamaron Campeonas de España, seguidas de Remo Tuí y Real Club Náutico de Gandía.

En el Veterano Femenino las de Alicante metieron dos botes en la final, consiguiendo una medalla de Plata y un merecido cuarto puesto.

La temporada de remo 2018 toca su fin con este Campeonato de España, y el Real Club de Regatas de Alicante se consolida como uno de los mejores clubes de España con un más que buen medallero en las distintas competiciones en las que ha estado presente.

VELA

Miguel Campos sube hasta el tercer escalón del pódium de la Exellence Cup Meeting Internacional organizada por el Real Club Náutico de Vigo.

El viernes por la mañana arrancó el Meeting Internacional de Vigo con un total de 230 barcos de distintas nacionalidades tales como Reino Unido, Portugal, Alemania y Polonia entre otros. En esta primera jornada el comité de regatas pudo lanzar dos pruebas con vientos flojos y el regatista alicantino firmó un 7º y un 2º puesto, lo que le llevó a colocarse en la tercera plaza de la general provisional.

En la jornada del sábado que se tenían que dividir los grupos para la final A y final B el viento no terminó de establecerse y no se pudieron dar salidas, todo se tenía que decidir en la última jornada.

El domingo la lluvia hizo acto de presencia en la Ría desde primeras horas y el viento no pudo entrar en escena, esto impidió al comité de regatas arriar la bandera de aplazamiento y entorno a las 15:00h. se dio por finalizada la regata. El joven regatista del RCRA hizo valer sus dos buenísimos resultados de la primera jornada para alzarse al fin con el tercer puesto.