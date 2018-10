Nadal renuncia al Masters de París por lesión y perderá el número uno

Rafael Nadal anunció su baja para el Masters 1000 de París a unas horas de su entrada en liza el miércoles, lo que asegura al serbio Novak Djokovic el puesto de número uno del mundo el lunes, después de una segunda mitad de temporada brillante.

"Sentí algo en los abdominales desde hace días, sobre todo al servicio. Los médicos me recomendaron que no jugase", declaró el mallorquín, que no juega un partido oficial desde su abandono en semifinales del US Open a comienzos de septiembre. 'Djoko', clasificado el martes a octavos, sólo necesitaba alcanzar una ronda más que Nadal para ser nuevo N.1 del mundo.