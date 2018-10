El Plantío, cita obligada en el calendario anual

Hace 30 años la percepción de crear un campo de golf sin querer desarrollar un negocio inmobiliario alrededor del mismo, que acompañe al proyecto. Ni la necesidad de requerir una masa social ni de abonados que pudieran trastocar las directrices que a bien esbozadas y establecidas desde un inicio, Manuel Ferry Sánchez pensó, estableció y creó, lo que hoy en día es el campo referente y con más salidas de nuestra comunidad valenciana: El Plantío Golf.

Nació como campo de 18 hoyos pares 3, con la idea de establecer en un futuro muy cercano, por vez primera en nuestra comunidad de un campo de «pay and play». Esta idea quedó plasmada hace ya 18 años, cuando se llevó a cabo la inauguración de lo que hoy conocemos como campo de golf de 18 hoyos, par 72, en 49 hectáreas de un entorno idílico para la práctica de golf durante los doce meses del año.

Como bien se merece la ocasión, este 2018 ha hecho que la fiesta del golf se manifieste en el «Torneo XVIII Aniversario de El Plantío Golf». El pasado sábado 13 de octubre, 115 jugadores se dieron cita en la totalidad de los 18 tees de salida, para que a las 09,30h se iniciase el evento. Modalidad de 18 hoyos, Stableford con hándicap, bajo unas inmejorables condiciones climatológicas para la práctica del golf y un estado superior del campo, del que ya estamos acostumbrados.

Jornada jovial y amena, en la que el interés de la totalidad del personal del campo por el buen funcionamiento del torneo y la amabilidad y servicialidad por los jugadores en todo momento, quedo plasmada desde el inicio en la recogida de tarjetas con el «welcome pack» otorgado, hasta el dadivoso desayuno ofrecido por el campo.

Una vez concluido el torneo y tras la entrega de tarjetas, lo mejor estaba por llegar.

En casa club, la entrega de premios estaba presidida por Manuel Ferry Sánchez, Manuel Ferry Ruiz, Andrés M. Torrubia y José Ruiz. Palabras de bienvenida y agradecimiento por parte de Manuel Ferry que paso la palabra al presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, que tras eruditas palabras y reconocimiento a la labor de El Plantío Golf en la difusión del golf en la comunidad y en el extranjero, y en particular a Manuel Ferry por el incansable esfuerzo en desarrollar el proyecto engendrado hace ya mas de tres décadas. Fue Manolo quien tomo el testigo en ese momento, y a continuación quiso ante la totalidad de los presentes, nombrar por unanimidad familiar y por vez primera, a nuestro querido Juan Manuel Verdú con la acreditación de Capitán de Campo debido a entre innumerables razones, la de incondicional apoyo de forma altruista en todo momento el buen funcionamiento y estado del campo de El Plantío.

Como las alegrías nunca vienen solas y como con sus 18 años, «El Plantío Golf» ya ha cumplido su mayoría de edad, es el momento en el cual, Manolo Ferri quiso departir junto a los concurrentes al momento, la excepcional noticia de que el pasado 23 de julio, el comité de St. Andrews Golf Club (Escocia) y El Plantío Golf Resort han suscrito una alianza de colaboración. Debemos dar la importancia que se merece a dicha alianza, ya que es la primera vez desde la fundación de «St. Andrews Golf Club» (1897) que firma un acuerdo como este con un campo de golf, como es «El Plantío Golf».

Se realizó la entrega de premios a los ganadores de cada categoría, amenizada por unas excepcionales viandas y bebidas. Los premiados fueron, en primera categoría para Alejandro Isidro Santamaria con 43 puntos, en segunda categoría a Rafael Miralles Cantó con 41 y en tercera categoría a Bin Chi Yong con 47. Gentil sorteo de todo tipo de artículos de golf y viajes para todos los jugadores.

Podríamos acabar la noticia en el momento en el que estamos, pero creo que es de justicia no solo expresar la crónica, sino el ir un poco más al fondo de lo importante, que no solo es el resultado de una prueba, sino la secuela a un periodo, no de cuatro horas que es la duración del torneo, sino de años?muchos años, que hacen de un «ingenuo soñador» (con perdón), a un «virtuoso embajador».

Gracias al soberbio equipo humano del campo, a los patrocinadores, a los jugadores, a la FGCV y en especial a la familia Ferry, y en particular a ti Manolo por tu aportación y propagación del desarrollo del turismo del golf en la Costa Blanca.