Lopetegui: "Espero seguir respirando tras el Clásico"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, fue irónico sobre su futuro si no sale vencedor del clásico del Camp Nou, al afirmar que espera "seguir respirando" después de medirse al Barcelona, un encuentro en el que dijo tiene centrado "el cien por cien de su energía" sin pensar en nada más. [Sigue el partido en directo este domingo desde las 16.15 h.]



"Espero seguir respirando después del clásico, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un cien por cien de energía y la mía está orientada a ayudar a mi equipo como entrenador. Ahora más que nunca", dijo en rueda de prensa.



Para Lopetegui el duelo del Camp Nou tendrá muchas claves pero las más importantes radican en "lo emocional" y en "pequeños detalles futbolísticos", que piensa decidirán el clásico.





?? Así respondió Julen Lopetegui a la pregunta de #RMTV en la rueda de prensa previa al #RMClasico. pic.twitter.com/Mrq8M531g3 — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) 27 de octubre de 2018

El Real Madrid ha entrenado antes de viajar a Barcelona. REUTERS

Valverde, cauto

Los futbolistas del Barcelona, durante el entrenamiento de este sábado. REUTERS

"Tenemos que jugar bien, atacar y defender bien. El tema emocional con la actitud correcta, la mentalidad con la que afrontemos el partido y la actitud será importante. Tenemos máximo respeto al rival y en futbolístico los pequeños detalles son importantes en un partido de este nivel.", explicó.El técnico madridista sigue defendiendo su trabajo argumentando que pese a los malos resultados y llegar al clásico fuera de las posiciones europeas de la clasificación, hay muchas cosas que su equipo hace bien.Agradeció Lopetegui las muestras públicas de apoyo de sus jugadores. "Ellos confían en mi y yo aún más en ellos". Y declaró que esa muestra de unión "refrenda" el trabajo del cuerpo técnico.Tenemos ganas de dar una alegría a nuestra afición en un partido propicio. Sabemos de la dificultad pero vamos con la máxima ambición e ilusión para hacer un gran partido", destacó antes de dirigir su primer clásico, que dijo por "relevancia e importancia no tiene perangón".Por último, respondió a los que aseguran que sería una sorpresa que su equipo ganase en el Camp Nou. "Que el Real Madrid pueda ganar en ningún campo no es una sorpresa. No me molesta que se diga que sería sorpresa, estoy feliz de que se haga".El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha afirmado este sábado que, "cuanto más herido está el Real Madrid, más peligroso es", por lo que no se fía de la irregularidad merengue antes delde este domingo."Para llevarnos la victoria,y es en lo que nos tenemos que centrar, más allá de pensar en dinámicas positivas o negativas de un equipo. No tenemos que darle muchas vueltas. Porque al final sabemos cómo es el Madrid; cuanto más herido está, más peligroso es", comentó Valverde en la rueda de prensa anterior al Clásico."Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista: desde el punto de vista táctico, desde el emocional... y desde luego, desde el punto de vista de prepararte bien. Sabemos que esta semana venimos de hacer dos buenos partidos,y tenemos este último encuentro como colofón y lo que queremos es hacerlo bien", explicó el técnico culé.Además, negó que se haya fijado en las críticas hacia su homólogo en el Real Madrid, Julen Lopetegui. "Hay mucho ruido alrededor de estas circunstancias, pero a la hora de valorar el partido nos centramos básicamente en lo que es el rival", aseveró. "como para hacer un buen partido, grandes jugadores y tiene de todo; bien por dentro, que centran bien, rematan bien, tienen estrategia, una defensa potente, etc.", enumeró Valverde.Por otra parte, el 'Txingurri' detalló su idea para el comienzo del Clásico. ", esa es la clave; y lo hacemos con Messi y sin Messi, es lo que el año pasado nos dio la Liga", señaló. "Sí se hace diferente preparar un Clásico sin Messi, tienes que cambiar algunas cosas en los mecanismos. Pero estamos mentalizados, se hace un poco raro pero se tira para adelante", espetó.