Pablo Simonet: «La portería y la defensa, que es lo más difícil, son las claves del éxito de este Benidorm»

Simonet cree que el equipo de Zupo puede acabar entre los ocho mejores, pero pide «cautela y mucho trabajo».

En su tercera temporada en el Balonmano Benidorm, Pablo Simonet (Buenos Aires, Argentina, 1992) está perfectamente integrado en el club y la ciudad. No escucha cantos de sirena y resalta que el buen inicio de temporada, con el equipo quinto a un punto del segundo, se debe al buen trabajo en la defensa y la portería.

P ¿Cuáles son las claves del éxito inicial de este quinto proyecto de Benidorm en la Asobal?

R Creo que la defensa y la portería han sido hasta ahora lo mejor que tenemos. Los dos porteros, Leo [Vial Terçariol] y Mile [Mijuskovic], cada vez que les toca salir están haciendo partidos buenísimos y la defensa está siendo muy contundente con el ruso [Mikhail Revin] y con Grau. Y en ataque las cosas también están saliendo con un juego muy fluido. Lo difícil es defender bien y están haciendo un papel extraordinario.

P La victoria en la última jornada en Cangas sitúa al Benidorm quinto, pero empatado con el tercero y a un punto del segundo, La Rioja, para corroborar el mejor arranque de su historia. ¿Dónde está el techo de este equipo?

R El techo nos lo pondremos nosotros. Dependerá del entusiasmo y de las ganas de seguir creciendo que tengamos. Este equipo demuestra que, si quiere, puede luchar. Estamos haciendo muy buenos partidos en defensa y ataque y la portería está rindiendo. Si seguimos trabajando y entrenando como lo estamos haciendo, ojalá no descubramos nuestro techo.

P El club se ha marcado el doble objetivo de acabar la Liga entre los ocho primeros y disputar la fase final de la Copa del Rey. ¿Lo ve factible? Parece que los resultados apuntan en esa dirección...

R Sí, pero no hay que adelantarse. En el deporte todo te cambia de un mes para otro y no hay que perder la cabeza. Hay que tener los pies sobre la tierra en lo que estamos haciendo y seguir trabajando porque sabemos que aún podemos dar más y seguir creciendo.

P ¿Cómo vivió esa jugada mágica que le dio la victoria sobre la bocina al Benidorm en Cangas?

R La verdad es que fue algo inesperada porque estábamos con un jugador menos y quedaban 15 segundos para el final del partido. Lo lógico es que acabara el encuentro con un tiro de ellos. Pero cometieron un error en el manejo del balón, se les escapó, Cabanas cogió el rebote y le señalé que me la pasara adelantada porque iba a correr como un loco. Así lo hizo y yo lancé un misil que no sé bien hacia dónde iba, pero entró faltando centésimas de segundo.

P ¿Había experimentado antes esa emoción del triunfo sobre el límite del tiempo?

R Me pasó una vez en Francia, pero ésta fue mejor por cómo se dio el partido, lo competido que fue y, además, jugando fuera de casa.

P Da la sensación de este año hay más igualdad y menos diferencias en la lucha por el segundo puesto en la Asobal porque el Barcelona sigue compitiendo fuera de concurso...

R Sí. El Barcelona está increíble porque hasta en la Champions está ganando por 10 goles y sólo perdió uno. Inconmensurable. Después, la Liga de los segundos está muy pareja y cada semana se ve que el que va segundo pierde con el último. Eso es bueno porque debes ir a competir a todas las canchas.

P A título individual, ¿qué objetivos se marca en el Benidorm y en la selección argentina?

R Aportar lo máximo que pueda en mi equipo. El lunes me tenía que haber ido con mi selección a Montpellier a una gira de amistosos, pero no he ido por unas molestias en el abductor del último partido. Hablé con el seleccionador y me dijo que me quede y me cuide para seguir haciendo las cosas bien.

P A usted no se le queda pequeño el Benidorm, ¿verdad?

R No sé; a mí el Benidorm no me parece nada pequeño y estoy muy contento aquí. Tengo dos años de contrato y voy a cumplirlos y a intentar dar lo máximo de mí. Me encanta jugar aquí y espero seguir haciéndolo. Y si algún día toca crecer en otro club lo haré con gusto, pero ahora estoy muy bien aquí.

P El duelo de Copa en diciembre ante Agustinos puede servir para reivindicar en esta provincia la vigencia del balonmano, un deporte que tiempo atrás le dio muchas alegrías a Alicante...

R Sí, somos los últimos supervivientes en la Primera División, pero ojalá que vuelva el Sagunto y que llegue Agustinos. Son buenos clubes y se lo merecen. Agustinos casi se mete el año pasado en fase de ascenso y Sagunto era de Asobal. El partido ante Agustinos será bonito para la gente de Alicante, que sabe de balonmano y le gusta. Van a disfrutar porque los dos equipos nos dejaremos la vida para llegar a la final a ocho de la Copa del Rey.

P Tras la aguda crisis y el éxodo de los mejores jugadores españoles, ¿percibe síntomas de que se recupera económica y deportivamente la Liga Asobal?

R Sí. Es un síntoma que no vuelva a desaparecer ningún club y que los sueldos cada vez sean más altos y la Liga más pareja y televisada. Todo ello habla de un crecimiento obvio de la Asobal. Y ojalá que siga porque a todo deportista le gusta estar en España por su calidad de vida y la amabilidad de la gente.