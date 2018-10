Vida extra para Lopetegui

La pírrica victoria del Madrid el martes salvó a Lopetegui de la más que segura destitución, pero dejó la misma preocupación que había antes.Estas fueron las claves del triunfo por la mínima del Real Madrid ante el Viktoria Plzen en la tercera jornada de la Liga de Campeones (2-1), en el Bernabéu.



01

Gol tempranero de Benzema y bloqueo

El inicio de partido del Real Madrid invitó a pensar en la posibilidad de cerrar su crisis con una goleada a un rival menor. Era el minuto 11 cuando Karim marcaba por decimocuarta edición consecutiva de la Liga de Campeones, para convertirse en el cuarto máximo goleador de la historia de la competición con 57 dianas. El gol que debió quitar presión y desatar la verdadera identidad de los jugadores blancos no fue acompañado de precisión en el remate y futbolísticamente dieron un paso atrás en el que se perfilaba como día perfecto para reaccionar y ganar confianza para el clásico.



02

Problema del gol y egoísmo en los últimos metros

El Real Madrid no sentenció el partido y acabó pidiendo la hora. Paga su falta de confianza en la definición. Frente al Levante cerró en 8 horas y un minuto su mala racha sin marcar y frente al Viktoria hizo dos tantos en 17 remates, siete disparos a puerta. Sorprendió el egoísmo en acciones claras de gol de Isco y Benzema, con un compañero solo para hacerlo a puerta vacía como Kroos y Bale que se desesperaron pidiendo el balón en jugadas que habrían dejado sentenciado el duelo y permitido al conjunto madridista transmitir otras sensaciones con un número mayor de goles.



03

Un equipo vulnerable

Da igual el nombre del rival: cualquier equipo es capaz de generar peligro en el área madridista. El Real Madrid es vulnerable, le falta equilibrio y acusa la poca actitud defensiva del grupo. Provoca que estén superados jugadores que suelen ofrecer una imagen de seguridad como Sergio Ramos y Nacho. Ante el Viktoria hubo una clara falta de entendimiento entre centrales en la acción del gol y más en jugadas que acabaron con el rival perdonando ante Keylor Navas. Lucas Vázquez aporta en ataque pero no es un lateral y sufrió en acciones en las que le cogieron la espalda o para cerrar remates. Marcelo no tuvo ayudas hasta que no pudo tener un respiro con la aparición de Fede Valverde. La endeblez defensiva es uno de los grandes males madridistas.



04

Isco bajo de forma; Bale con inseguridad

Lopetegui necesita con urgencia la mejor versión de Isco Alarcón. Le dio la segunda titularidad consecutiva para que gane ritmo de competición tras un mes ausente, pero al malagueño se le ve muy alejado de un físico adecuado como para desequilibrar. Duró 54 minutos sobre el césped. Tampoco reaparece el liderazgo de Gareth Bale, condicionado por su cabeza y el miedo a lesionarse. Fue el jugador de campo titular que menos se asoció con el resto, 34 pases, y el que peor porcentaje tuvo de acierto con seis pérdidas. Falló en la única acción en la que encontró espacio, un mano a mano que no suele perdonar.