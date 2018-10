Corbalán: «Antes se creía que la nutrición del deportista consistía en comer cuanto más, mejor»

Actualmente es el Director de la Unidad de Medicina y Ciencias de la Actividad Física de Vithas Internacional. Ayer acudió al Club de Regatas de Alicante para impartir una conferencia sobre nutrición en el mundo del deporte.

Corbalán está tan enamorado de la Medicina como lo estaba del baloncesto durante su exitosa etapa en el Real Madrid y en la selección con la que consiguió la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles. El exjugador, convertido ahora en un reputado cardiólogo, apuesta por combinar alimentación, hidratación, ejercicio y relaciones sociales. Elogia los beneficios de la cerveza como hidratante tras el ejercicio físico y considera la nutrición un aspecto básico en el rendimiento del deportista profesional.

¿La nutrición se cuidaba en su época de jugador profesional?

No. Ni se conocía. Cuando empecé a jugar a baloncesto el conocimiento era mínimo y veníamos de una realidad social donde el objetivo era no pasar hambre. La gente entendía que cuanto más comieras, mejor. Que un deportista tenía que comer mucho porque gastaba mucho. A finales de los 70 se fue adquiriendo y hasta el momento en el que vivimos que se trata con una finura exquisita.

En el deporte de alto nivel, ¿qué porcentaje del éxito corresponde al entrenamiento y cuál a la nutrición?

El entrenamiento es un 80 por ciento, pero la nutrición cuando no llegas a unos niveles mínimos es un elemento muy determinante. Sobre todo es importante la hidratación. Es fundamental nutrirse e hidratarse bien para no llegar al nivel inferior necesario. Si llegas a ese nivel el organismo está programado para seguir rindiendo, pero por debajo de eso no.

¿Cuál sería nutrición perfecta para los deportistas?

Habría que distinguir entre la nutrición para rendir o para mantener unos niveles de salud buenos y no adquirir peso. Si tenemos equilibrada la ingesta de calorías con el gasto calórico y entrenamos tres o cuatro horas al día lo que prima es la calidad de la alimentación y meter el combustible de máxima energía que es el hidrato de carbono. Hidratos para el entrenamiento y proteínas para la reconstitución muscular. En cuanto a la gente de la calle que no quiere engordar lo que hay que hacer es reducir las grasas y hacer una buena distribución de la carga de hidratos de carbono, introduciéndolo únicamente en las comidas previas a la fase de actividad. El hidrato que no se usa se transforma en grasa.

¿Está a favor de los suplementos alimenticios?

Sí, pero los adecuados en las personas adecuadas, no de manera discriminada. Ahora mismo hay un boom de nutricionistas, aficionados a la nutrición...que se dedican a recetar. Hay suplementos que si no tienes carencias no sirven para nada. Parece que queda bien si te dicen que tomes carnitina, por ejemplo. Nadie ha demostrado que esos productos sean buenos para la salud ni que tenga una relación con el rendimiento.

En sus últimas ponencias aconseja la cerveza para hidratarse...

La cerveza es mala si la tomas en exceso porque tiene alcohol, pero tomada después de un entrenamiento, de un partido o de una pérdida hídrica importante es muy buena. Aunque tenga un poco de alcohol el organismo no se deshidrata. Si lo tomamos en la medida justa es bueno. Además, nosotros somos elementos vivos sometidos a criterios lúdicos de nuestra vida. No puedes vivir toda tu vida como si estuvieras en un invernadero. No tomas el sol porque produce cáncer, no tomas nada de alcohol porque produce determinados problema, no tomas grasa porque engordas, no tomas frutas y verduras porque se cultivan con pesticidas... La cerveza es la tercera bebida más consumida del mundo por detrás del agua y del té. Ni no fuera por el alcohol sería una bebida ideal, mejor que el agua.

¿Es compatible la corriente vegana con el deporte?

No conozco a ningún deportista de nivel vegano. Yo no soy nada partidario. El ser humano es omnívoro y si es así es porque tenemos nuestros sistemas para absorber todos los nutrientes.

¿Qué opina de que la gente corra maratones cada vez con más edad?

El maratón es un esfuerzo extremo de carga, no de talento. Para correr 100 metros hacen falta unos genes especiales, pero maratones puede correr todo el mundo. Es cuestión de correr. En seis meses acabas haciendo tu primera maratón. El problema está en que tu organismo lo tolere porque supone un desgaste muy grande para las articulaciones. A partir de los 55-60 tiene una relación directa con las arritmias cardíacas. Depende directamente del número de horas que hayas corrido en tu vida. Todas las personas que pasan de 15.000 horas corridas a lo largo de su vida tienen un riesgo altísimo.

Fundamental hacerse chequeos médicos...

Es muy bueno para personas que hacen seis horas a la semana de deporte. Ecografías, pruebas de esfuerzo... que nos den un diagnóstico de posibles problemas.

Existe preocupación con la muerte súbita...

No tiene relación con el deporte. El deporte es el elemento detonante. Suele tener que ver con el infarto. Personas que suelen hacer deporte tarde, que han comido mal, que han tenido mala salud, bebedores, fumadores y que de repente un fin de semana quieren jugar un partido. Ese perfil es el que tiene un alto riesgo. Son personas que hacen ejercicio por encima de sus posibilidades.