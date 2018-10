Rivero: «No necesitamos héroes. Quiero que empujen todos»

? Pedro Rivero, técnico del HLA Alicante, se quejó tras la derrota en Azuqueca de la falta de concentración de su equipo. «Cuando cometes errores ya hablados, pasa eso. ¿Solución? Entrenarlo una y otra vez. Si con 10 veces no vale, 20 ó 30», afirma Rivero, que tiene claro que el equipo reacionará: «Estamos bien en el rebote, en las segundas opciones. Tendremos más oportunidades, hay que seguir, porque las tenemos. Me preocuparía más no tenerlas». Al técnico no le preocupa la falta de un líder el equipo. «No necesitamos héroes. Quiero que empujen todo, así el grupo se contagiará. Son detalles», afirma Rivero.