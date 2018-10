El americano Justin Pitts refuerza el HLA tras la marcha de Nemcok

El HLA Alicante ha tardado horas en buscar un sustituto a Vladimir Nemcok, que ha rescindido su contrato con el equipo alicantino al no haberse adaptado ni al club ni a la ciudad. El elegido para ocupar su puesto ha sido el base americano Justin Pitts, que llegará a Alicante la semana que viene para pasar el reconocimiento médico y se perderá el encuentro de este viernes en el Pedro Ferrándiz ante el Albacete.

Procedente de la Universidad North West Missouri State (NCAA2), Justin Pitts es un base anotador con mucha proyección, considerado uno de los mejores jugadores de su división en los últimos cuatro años con un palmares universitario extraordinario.

El jugador, nacido en 1994, tiene el record histórico de puntos y de asistencias de su Universidad con una media de 19,8 puntos y 4,6 asistencias por partido. Ha sido varias veces campeón de su conferencia, y campeón nacional NCAA II en 2017.

No estará en el partido que se disputa este viernes en el Pedro Ferrándiz ante Albacete, pero después del reconocimiento médico de la semana que viene entrenará con el resto del equipo de Pedro Rivero.

El primer damnificado del irregular inicio el HLA Alicante de Pedro Rivero fue el base eslovaco Vladimir Nemcok, que rescindió con los lucentinos y ayer ya no entrenó con el resto de sus compañeros. El club lucentino aclara que el adiós de Nemcok responde a «falta de adaptación a la ciudad» y no por una cuestión deportiva, ya que estaba siendo uno de los destacados del equipo alicantino.

Nemcok, que tampoco tenía demasiado feeling con sus compañeros, ha llegado pronto a un acuerdo con el club alicantino para poner punto final a su aventura en el HLA, a pesar de que el técnico Rivero lo había definido en su presentación como «un base muy potente con capacidad para correr campo a campo, gran visión de juego y valiente en el bloqueo directo».