Primi: «Estamos a dos partidos de engancharnos arriba, iremos a Valencia a ganar»

Primi, defensa central del Alcoyano, se ha erigido en el máximo realizador (3) del plantel tras firmar dos nuevas dianas contra el Atlético Levante que, por otro lado, no contribuyeron a evitar la primera derrota en El Collao, tercera del curso. "Estoy contento por haber metido dos goles, pero pienso que pude aportar más porque tuvo dos ocasiones también muy claras. Al final no sirvió de nada porque son dos goles que no ayudaron a conseguir ningún punto".

El futbolista prestado por el Elche incidió con que "comenzamos con un gol pronto y todo se vio de cara, luego nos empataron y nos vimos un poco abajo y recibimos dos más seguidos. Con la doble expulsión creíamos que podíamos remontar al meter el segundo. En la segunda parte entramos fuertes para ganar, pero no tuvimos la suerte de cara".

Primi apuntó sobre la mala dinámica en El Collao que "no sabría decir que nos pasa en casa. Nosotros siempre queremos ganar ante nuestra afición y nos jode porque no estamos teniendo la pizca de suerte para que nos entre el balón".

Por último, se mostró relativamente optimista de cara al futuro. "Todos los partidos son muy parejos con muchos empates. Estamos a dos partidos de engancharnos al grupo de arriba. Tuvimos la oportunidad contra el Atlético Levante y no lo pudimos hacer. Ahora hay que pensar en ir al campo del Mestalla a ganar", sentenció.