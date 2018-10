Isco: "Sería una locura echar a Lopetegui"

El centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón aseguró que "no es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados", pero que le parecería "una locura" cesar a Julen Lopetegui, y recordó que estos últimos años "los que critican han acabado metiendo el 'rabito' entre las piernas" después de ganar cuatro 'Champions' en cinco años, mientras que, en referencia a Cristiano Ronaldo, zanjó que no pueden "estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí".

"Me parecería una locura echar a Julen, hay que dejar trabajar. Llevamos dos meses y si echan al entrenador nos tienen que echar a todos. Yo confío en este equipo para hacer un año magnífico", confesó Isco este lunes en la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' ante el Viktoria Plzen.

"Es verdad que no es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero al final yo llevo seis temporadas aquí, he vivido momentos malos y siempre hemos sabido resurgir. Al final, los que critican acaban metiendo el 'rabito' entre las piernas. A muchos les gusta ver al Real Madrid en mala situación, pero lo que he aprendido es que nunca se le puede dar por muerto", afirmó contundente.

Tras cinco partidos sin conocer la victoria y solo transformar dos gols en los últimos seis encuentros, en el vestuario están "preocupados" por esos "detalles que son los que marcan los resultados", pero saben que deben "matizar los errores defensivos, afinar la puntería" y buscar "ese equilibrio". "Somos los primeros que lo damos todo y que cuando no conseguimos un buen resultado nos vamos a casa 'jodidos'. La responsabilidad es de todos, no solo del entrenador. El ambiente es de tranquilidad, a pesar del resultado, y confianza en que podemos revertir esto", matizó.

Salvo sorpresa, Lopetegui se sentará en el banquillo ante el Viktoria Plzen, un partido que Isco espera que "ojalá sea un punto de inflexión" para "cambiar la dinámica de resultados negativos" y también para el de Asteasu, cuya "idea de fútbol convence a todos". "Es verdad que él, cuando yo no jugaba mucho, me dio la confianza para ser titular con España. Ahora no es cuestión solo mía, sino de toda la plantilla, confiamos en él y su trabajo y en que todos juntos podremos darle la vuelta a la situación", admitió.

Y una de las claves de la mala racha que encadenan los blancos es la falta de gol, después de que el portugués Cristiano Ronaldo abandonara el club blanco. "Echo de menos a Bale cuando no está, a Carvajal cuando se lesiona... No podemos buscar la solución fuera del club, aquí hay soluciones de sobra para hacer goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", aseguró tajante, insinuando que el 'crack' portugués se desvinculó del proyecto con Lopetegui.

El centrocampista volvió ante el Levante de su lesión por apendicitis, una operación complicado por tener "puntos internos y externos". "No creo mucho en el azar, sí creo en el trabajo. No nos están saliendo las cosas bien, pero esto cambia de un día para otro. Somos ganadores y lo hemos demostrado, no creo que haya que darle más vueltas. Necesitamos el apoyo y cariño de nuestra afición", añadió un Isco muy enfocado en el objetivo de revertir la mala racha de resultados.

Finalmente, el de Arroyo de la Miel, que ha tenido varios encontronazos con la prensa en los últimos meses, quiso dejar claro que no cree que esta "tenga el poder de echar a un entrenador" y que "toda la polémica" en realidad "no la hay". "Somos conscientes de los que tenemos que hacer, seguir trabajando y confiando en nosotros, esta dinámica acabará", finalizó.