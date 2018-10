Al Xaloc se le escapa la victoria en los últimos 30 segundos

Empate a tres entre el Xaloc Alacant y el AECS L´Hospitalet, donde las alicantinas siempre marcaron el ritmo del partido, pero que a falta de 30 segundos para la conclusión, veían como se le escapaban dos puntos tras el tercer gol de las catalanas.

Puntos importantes para las jugadoras de María Molina en su intento de seguir en solitario en el liderato de la tabla. Y la salida de las alicantinas fue en los primeros minutos de presión asfixiante para robar balones y resolver lo antes posible el choque. El equipo del Xaloc Alacant combinaba con rapidez el balón y se acercaba con mucho peligro a la portería contraria, y sería en una de estas ocasiones cuando Jeza subiría el 1-0 al marcador.

Las catalanas seguían con una buena defensa y aprovechando rápidos contraataques, que unido a unos minutos de relajación de las locales hicieron subir dos goles que les ponían por delante en el marcador 1-2. Volvieron las de María a apretar el acelerador y Elena conseguía antes del final del primer periodo el gol del empate 2-2 antes de ir al descanso.

La segunda parte comenzaba como en la primera mitad, dominio local y buena defensa y rápidos contragolpes de las visitantes. Sería Miriam al aprovechar un rechace la que adelantaría al Xaloc Alacant sobre el ecuador de esta mitad 3-2. A partir de aquí el equipo alicantino desaprovecho muchísimas oportunidades de gol al no finalizar con acierto fáciles remates en el segundo palo. No se supo matar el partido y las oportunidades llegaron para el equipo de L´Hospitalet. Un penalti desaprovechado por las catalanas a falta de 2 minutos, y a tan solo falta de 30 segundos, un balón suelto en el campo local lo aprovecharon en uno contra uno con nuestra portera Toñi, que no pudo hacer nada para evitar el empate con el que se llegaría al final del encuentro.

"Partido para aprender y a trabajar para seguir mejorando", afirmaba el club alicantino. El Xaloc Alacant con 10 puntos sigue liderando el grupo pero esta semana, compartido. El próximo sábado, difícil desplazamiento a Castellón en el primer derbi comunitario de las alicantinas, a las 16:00 horas contra el Feme Castellón.

Ficha técnica:

Sábado, 20 de octubre de 2018. Cuarta jornada de liga de Segunda División Femenina, celebrado en el Pabellón Municipal Pitiu Rochel de Alacant.

Resultado 1ª Parte: 2-2. Resultado Final: 3-3

XALOC ALACANT F.S.

Quinteto inicial: Toñi, Laura Bonmatí, Miriam (1), Eva Órtiz, y Jeza (1).

También jugaron: Aida, Tere, Lydia, Claudia, More, Laura García y Elena (1).