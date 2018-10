El Alcoyano quiere ratificar su reacción

El Alcoyano recibe al Atlético Levante dispuesto a ratificar la reacción encadenando la segunda victoria para conectar con el grupo de cabeza. El equipo de Vicente Mir aspira a erradicar la dinámica negativa en El Collao donde no suma los tres puntos desde la jornada inaugural contra el Barcelona B. «A pesar de que se están viendo buenos partidos en casa no conseguimos ganar y hace que la gente no esté del todo contenta. Espero que llegue ya la segunda victoria porque el equipo lo merece», afirmó el técnico blanquiazul.

Fernando Pajarero, con problemas de espalda, pasa por ser la gran incógnita del «once». De confirmarse su ausencia, el camerunés Omgba dispondrá de una nueva oportunidad en la medular. El segundo cambio apunta a la entrada del extremo Vicente Pérez en detrimento del lateral zurdo Navarro. El técnico, en cualquier caso, seguirá apostando por el sistema 4-4-2. La duda estriba en saber si Hernán Lino, autor de la primera diana en Cornellà, repetirá como pareja atacante del canario Braulio Nóbrega.

Mir recupera al extremo Nieto y a los delanteros Alberto Rubio y Óscar Díaz, mientras que David Córcoles, Michael Anaba y Eldin Hadzic continúan de baja.