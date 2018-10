El HLA cae en Azuqueca (79-69) y enciende las alarmas

El HLA Alicante no funciona. Nueva derrota del conjunto de Rivero ante el Azuqueca en un partido en el que siempre fue a remolque en el marcador con minutos francamente malos. Lo único positivo de la actuación lucentina fue la reacción en el tercer cuarto con un parcial de 2-15 que devolvió la vida al HLA aunque finalmente no sirvió para nada. Muy mal en ataque, mal en defensa salvo en el tercer cuarto y bien en el rebote. No es capaz de aprovechar el conjunto de Rivero la superioridad reboteadora en sus partidos y confecciona ataques poco trabajados. Fue el tiro exterior de los bases el que pudo albergar alguna esperanza pero ni siquiera cuando el HLA se llegó a poner por delante fue capaz de aprovechar la situación. El Azuqueca tuvo un día especialmente inspirado en ataque y todo le entraba ante un rival sin ideas que lleva ya dos derrotas ante dos equipos recién ascendidos.

El Azuqueca controló al HLA tanto en su juego interior como exterior apoyado por un pabellón lleno que tenía el encuentro marcado en el calendario. Los parciales se fueron sucediendo conforme pasaban los minutos. El 41-27 encendió las primeras alarmas y el 45-31 con el que se llegó al descanso dejaba unas sensaciones pésimas.

La reacción llegó en el tercer cuarto desde la defensa y desde el tiro exterior. De la pintura poco destacable o nada. Con todo, se llegó al último cuarto con un 56-53. El último cuarto fue para olvidar. Desastre de un HLA que para nada parece un equipo aspirante al ascenso.