«Queremos jugar ante el Benidorm en la Copa»

Agustinos dio la sorpresa de la jornada con su clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Sinfín, de la Asobal. El equipo alicantino conocerá hoy a su rival en la eliminatoria que se disputará el 19 y el 22 de diciembre. Juan Antonio Martínez, técnico del equipo tricolor, tiene claras sus preferencias. «Queremos jugar ante el Benidorm y que sea una fiesta del balonmano alicantino», afirma el técnico de Agustinos, feliz por el partido de su equipo pero centrado en la competición liguera. «Jugar ante el Benidorm nos evitaría tener que pagar unos gastos importantes de desplazamiento y al mismo tiempo es un club con el que mantenemos una excelentes relaciones», apunta el entrenador. «Nosotros no somos profesionales, los jugadores tienen otros trabajos y el esfuerzo que tienen que hacer por jugar estos partidos entre semana es muy grande», añadió.

Martínez espera que este buen resultado en la Copa no distraiga a su equipo del verdadero objetivo, que es reconducir el mal inicio en la Liga. «Esto nos va a dar un impulso moral importante de cara al importante partido del domingo ante el Cisne en el Pitiu Rochel (12.00). Me gustó mucho las actitud que mostramos y la reacción que se vio en la plantilla», dijo el entrenador de Agustinos. «Demostramos que no somos tan malos como en el partido ante el Ciudad Real», agregó.

El preparador alicantino se mostró «orgulloso» del trabajo que realizaron los jugadores de la cantera. «Es lo que queremos, que sea un equipo de Alicante con jugadores de aquí. Dieron la talla y plantaron cara a todo un equipo de la Asobal», indicó.

En cuanto al partido del miércoles, Martínez reconoció que empezó a creer en la victoria cuando se marcharon al descanso con solo dos goles de desventaja. «Sabíamos que si aguantábamos los tirones de ellos podíamos tener posibilidades. Hubo momentos de peligro (6-10) pero reaccionamos muy bien», afirmó el técnico de Agustinos, que en la segunda parte ya vio claramente que su equipo iba a ir a por el partido con jugadores de la cantera. «Tiene mucho mérito porque no pudimos contar ni con Didac ni con Moll, los chavales dieron la cara. Me gustó mucho el partido de Bodí, un juvenil, y del portero Pepe, que cada vez va jugando más e hizo una gran segunda parte», comentó el entrenador alicantino, que considera una anécdota el pase a la tercera ronda porque lo que quiere es que la la plantilla salga «enchufada» al partido del domingo.

Sin duda, Agustinos ha conseguido un hecho histórico al acceder a la tercera ronda de la Copa del Rey. Nunca había llegado tan lejos en esta competición. «Nos toca reestructurar las vacaciones de Navidad porque lo teníamos ya todo pactado, pero lo hacemos a gusto», señaló.