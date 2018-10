La polémica decisión en 2016 de no aplazar los partidos

? Quedaron tan perplejos que todavía se indignan los clubes cuando lo recuerdan. Fue en las inundaciones de diciembre de 2016 en la Comunidad Valenciana. La Federación Valenciana no quiso suspender la jornada de baloncesto de las categorías inferiores pese al riesgo que padecían los clubes en los desplazamientos de ese fin de semana. Los partidos no se suspendieron y luego la Federación sancionó a los equipos aún alegando informes policiales que desaconsejaban el tránsito de las zonas norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia. Fue una de las decisiones más polémicas del organismo valenciano que ahora se resiste de nuevo a suspender esta jornada pese a los informes negativos que desaconsejan los desplazamientos en la Comunidad. Muchos equipos se negaron a pagar las sanciones ante lo que consideraron una auténtica injusticia. En esta ocasión, el organismo valenciano deja en manos de los clubes la decisión y no descarta suspender directamente algún partido.