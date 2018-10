Gloria Torrijos, campeona de España de paddel surf de larga distancia

El pasado sábado 28 de septiembre tuvo lugar en Baiona (Galicia), dentro del "Salitre Fest 2018", el "campeonato d España de SUP 2018", resultando ganadora en la prueba de larga distancia en la categoría de tablas de 14 pies Gloria Torrijos Casar. Esta deportista pertenece al Club República SUP, ubicado en el Club Naútico Costablanca Alicante, junto a la playa de La Albufereta.

Gloria Torrijos, que compite siempre por los primeros puestos en las pruebas del circuito Mediterráneo de SUP RACE (CMS), tuvo que enfrentarse en Baiona a las mejores riders del panorama nacional, ya que a ésta es una de las grandes pruebas organizada por la Federación Española de surfing (FESURF), y este año acudieron, para competir en las diferentes categorías, más de 100 deportistas de la élite del STAND-UP PADDLE en España.



La prueba se realizó en la bahía de Baiona, frente a la playa de Ladeira, con salida y meta en la playa de La Ribera, situada junto al puerto donde arribó la nave Pinta anunciando el descubrimiento de América, y el recorrido consistió en 3 vueltas a un circuito balizado de 5 kilómetros, sumando un total de 15 kilómetros de carrera.



En la segunda posición entró la malagueña Marina Navarro Moya. En la categoría masculina (14 pies) el vencedor fue el castellonense Pablo Ania, del Club SUP Burriana, y en la categoría femenina con tablas de 12,6 pies, la victoria fue para la actual campeona de Europa, la mallorquina Laura Quetglás, del Club Mar Balear.