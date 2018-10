El Benidorm cumple la lógica y supera la eliminatoria ante el Zarautz

El Benidorm no falló.

La lógica se cumplió en el Aritzbatalde y lo hizo de manera aplastante. El Amenabar Zarautz no pudo con el Benidorm y se despidió de la Copa del Rey tras caer por 17-30. Los de Zupo Equisoain pusieron la directa desde los primeros compases y después de que Aizpitarte pusiera la última igualada del partido (3-3, m. 7), los levantinos lograron un parcial de 7-0 en 10 minutos que dejó el partido más que encarrilado (3-7, m. 17). Xabat Olaizola puso fin a 12 minutos de sequía, pero al descanso el marcador era claro (6-14). En la reanudación no hubo lugar a la reacción. Es más, incluso el Benidorm aumentó su ventaja (8-22, m. 38). La máxima diferencia llegó con el 10-25 y no hubo más historia. Zubeldia, Goenaga y Olaizola, con tres goles, fueron los máximos goleadores de un Amenabar Zarautz que, pese a este resultado, ha cumplido con creces su objetivo en este torneo.