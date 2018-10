Mir: «Es el momento de dar un paso adelante»

Con respecto al triunfo en el siempre complicado escenario del Nou Municipal de Cornellà de Llobregat admitió que «no creo que hiciéremos un partido mejor que otro de los que ya hemos jugado donde creamos más ocasiones de gol. Contra el Cornellà, en cambio, la primera que tuvimos fuer hacia adentro. Sí que es cierto que jugamos muy serios y prácticamente no nos crearon ocasiones de peligro». Mir insistió con que «nosotros salimos siempre a ganar. Todos los partidos he salido con dos puntas y no varié contra el Cornellà. Rubio y Braulio no tuvieron excesivas ocasiones, pero realizaron un trabajo fenomenal en ayuda de Lino», sentenció.



Premio

La plantilla disfruta de dos días de asueto como recompensa al reencuentro con la victoria. Mañana está fijada la vuelta al trabajo de cara a la próxima visita del Atlético Levante.