España propone jugar el 24 de octubre el 1:45 restante

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) ha propuesto la fecha del 24 de octubre para disputar el 1:45 pendiente de la final del Europeo de hockey patines que no se pudo disputar el sábado en la localidad de Mealhada (Portugal) por cuestiones de seguridad al sufrir la instalación el impacto del huracán Leslie.

La RFEP ha enviado hoy la respuesta a la resolución de World Skate Europe-Rink de que se debía completar la final del torneo continental que disputaban España y Portugal, que en el momento de la suspensión registraba un 3-2 a favor de la Roja, a la que le vale un empate para proclamarse campeona.

La RFEP, como anunció a Efe su presidente, Carmelo Paniagua, asistirá con su selección a disputar el tiempo que falta por jugar y para ello propone la fecha del próximo miércoles 24 de octubre "con el fin de evitar -en la medida de lo posible- causar mayores perjuicios, tanto a las deportistas, como a las Ligas Nacionales de ambas Federaciones Nacionales y poner punto final al citado Campeonato cuanto antes".

"Quedamos a la espera de una pronta contestación de ese Comité a fin de poder organizar con la mayor celeridad el desplazamiento y alojamiento de nuestra selección, estando a su disposición para tratar la forma de asunción del importe de los gastos que se nos generen", apunta la RFEP.

Así mismo, precisa que "si la Federación de Patinaje de Portugal no aceptara participar en la celebración del tiempo restante de juego", entiende la Federación Española "que debería darse por finalizado el partido con el resultado que señalaba el marcador, pues no puede quedar en su decisión la atribución del título europeo por el cual han estado luchando todas las selecciones". "La Real Federación Española de Patinaje desea una pronta resolución que permita finalizar el Campeonato de Europa lo antes posible", insiste. Paniagua había ratificado a Efe que en su opinión se debería haber dado por terminado el partido y no tener que disputar ese minuto y 45 segundos, porque le parece que es una cuestión de "sentido común", aunque asumió la decisión de la Europea.

La final se tuvo que suspender con 2-3 a favor del conjunto de Ricardo Ares. El pabellón municipal de Mealhada quedó a oscuras y tras quince minutos se reanudó el partido, pero el paso del huracán Leslie, convertido en tormenta tropical, causó que trozos del techo cayeran sobre la pista, se rompieran cristales de las ventanas exteriores de la instalación y se produjera otro apagón.

Las jugadoras de ambos equipos se resguardaron en los vestuarios, el público también tuvo que ser protegido y el partido fue suspendido por motivos de seguridad a 1:45 minutos del final. A la selección de Ares le bastaba con el empate para proclamarse campeona al haber ganado, como las lusas, todos los partidos disputados, pero con mejor diferencia de goles.