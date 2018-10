«Perdimos por mala suerte sin ser los más rápidos», dice el asturiano

? El piloto español Fernando Alonso aseguró ayer que aún no siendo «los más rápidos» ayer en las 6 Horas de Fuji (Japón) perdieron la carrera, donde fueron segundos, «por mala suerte», por lo que no está preocupado por las próximas citas del Mundial de Resistencia, donde el Toyota número 8 que comparte con el suizo Sébastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima es líder. «Podemos permitirnos otros dos o tres segundos todavía. Hoy [por ayer][, que no éramos los más rápidos, perdimos incluso la carrera por mala suerte; cuando seamos los más rápidos, la ganaremos», señaló el bicampeón del mundo de Fórmula 1 tras la prueba. La próxima cita del Mundial de Resistencia serán las Seis Horas de Shanghái el 18 de noviembre.