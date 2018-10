Rubén Plaza seguirá en el pelotón con 39 años

El ciclista ibense Rubén Plaza cumplirá los 39 años encima de una bicicleta con el maillot del equipo Israel Cycling Academy, de categoría profesional Continental. El alicantino ha desvelado su intención de continuar una temporada más en activo, horas antes de participar en la clásica de Lombardía, por medio de una fans conference en directo a través de la red social Facebook.

Plaza, bicampeón de España en ruta en 2003 y 2009 y ganador de dos etapas de la Vuelta a España y otra en el Tour de Francia, que acumula 26 victorias en su carrera y que en la temporada que ahora termina, ha ganado etapa y ganador final en Castilla y Léon, se siente con fuerzas para seguir en la brecha. "Cuando firmé con Israel para la temporada 2018, pensaba que este sería mi último año como profesional, pero a medida que avanzaba el año me di cuenta de que todavía estoy muy motivado. La fantástica experiencia de ser un líder y un veterano en un equipo joven, ser parte de un proyecto que está cambiando el ciclismo en Israel, ha dado un nuevo significado a lo que hago en la bicicleta. Luego vino el histórico e inolvidable Giro de Italia y los momentos que nunca olvidaré cuando todo el país se unió detrás del equipo", dijo Plaza durante el anuncio de su continuidad.

Rubén Plaza rozó en el último Giro de Italia el triunfo de etapa, fue segundo en la jornada 18. "Estuve cerca, pero cerca no es suficiente. Quería darme a mí y al equipo una victoria de ensueño, pero no pudo ser. Cuando el equipo vino con la oferta de continuar por un año más, me pregunté si todavía podía cumplir con capacidad y motivación y la respuesta fue "sí, puedo. Así que lo veo casi como otra oportunidad para dejar una marca y continuar el viaje con este equipo único".

El copropietario del Israel Cycling Academy, Sylvan Adams, expresó su satisfacción por la continuidad de Rubén Plaza en el pelotón internacional: "Estamos encantados de que siga con nosotros el próximo año. Es un veterano con experiencia, mentor de los jóvenes corredores. Tiene que volver para completar su objetivo de ganar etapas en las tres grandes vueltas. Estoy seguro de que sucederá en 2019".