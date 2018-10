Muguruza se despide en semifinales de Hong Kong ante Wang

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha despedido en semifinales del torneo de Hong Kong, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de perder su ventaja y caer ante la china Qiang Wang en tres sets (6-7(5), 6-4, 7-5).

Muguruza, número 13 del mundo y que no había perdido un set en todo el torneo, se adelantó en el encuentro al imponerse en el 'tie-break' del primer parcial, pero cedió en los dos siguientes para perder su oportunidad de luchar por su segundo título del año -tras el ganado en abril en Monterrey (México)-.

Tras cuatro juegos consecutivos de roturas, la primera manga tuvo que resolverse en la muerte súbita, donde la de Caracas se mostró más solvente. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse para la española al comienzo del segundo set. Wang logró quebrar el saque de la española Muguruza en el primer juego, pero esta respondió con un 'contrabreak'. Una nueva rotura para la tenista china volvió a lastrarle y, aunque consiguió volver a romper su servicio, su rival lo neutralizó en el siguiente juego para igualar la contienda.

Garbiñe Muguruza se adelantó 3-0 en la segunda manga y estuvo a punto de poner en 4-0, pero desperdició sus dos pelotas de 'break'. No lo perdonó la asiática, que rompió dos veces más para adjudicarse la victoria tras dos horas y 42 minutos de juego. "Wang jugó muy bien todo el partido, especialmente en los momentos importantes y pudo recuperarse en el tercer set y jugar increíble al final. fue sólida, muy acertada en sus golpes y no me hizo ningún regalo", dijo Muguruza en rueda de prensa posterior al partido.

Fue la quinta semifinal esta temporada para la española después de Roland Garros, Doha, Dubai y Monterrey. "Me voy contenta porque me he sentido jugando bien incluso hoy, y me voy con un buen sabor de boca" finalizó Garbiñe Muguruza.



Torneo ITF Ribarroja

La belga Marie Benoit y la española de origen moldavo Aliona Bolsova disputarán este domingo la final del torneo ITF que se disputa en Riba-roja del Turia. Marie Benoit, séptima cabeza de serie del torneo, alcanzó la final tras superar en su semifinal a la húngara Anna Bondar por un marcador de 6-2 y 6-3. Por su parte, Bolsova, segunda cabeza de serie, se enfrentó en su semifinal a la rumana Irina Fetecau, a la que derrotó por 6-4, 2-6 y 6-3.