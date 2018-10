Cheick Conde, el músculo del HLA que eligió Alicante para jugar

El nombre de Cheick Conde permanecía en la memoria de Guillermo Rejón desde hace dos temporadas. No ha olvidado la jornada 29 de aquel año cuando el africano, con la camiseta del Gandía, le endosó al pívot del Lucentum 33 puntos con 41 de valoración. Supuso un auténtico quebradero de cabeza para el ahora director deportivo del HLA. Tanto que tuvo claro que lo mejor era no tener a Conde como enemigo. Y ya está dando sus frutos. Le han bastado dos partidos para mostrar sus cualidades. 28 puntos a La Roda y 8 rebotes, un auténtica exhibición para este jugador que fichó por el HLA Alicante pese a haber renovado recientemente por el Morón. Aunque tenía contrato en vigor, el pívot africano escuchaba ofertas de otros equipos y entre ellas llegó una de la Fundación Lucentum. Había que pagar la simbólica cifra de 500 euros para poder dar luz verde al fichaje. Conde manejaba varias ofertas, entre ellas una interesante del Valladolid, de LEB Oro. El jugador quiso escuchar alguna voz antes de decidirse y llamó a Boubacar Sidibe, actualmente su mejor amigo en el HLA. El pívot le habló maravillas de Alicante y de su manera de trabajar y Conde no se lo pensó dos veces, aceptó la oferta por una temporada del club alicantino y se despidió del Morón.

Con 26 años, aunque aparenta bastantes más, el pívot de Guinea Conakry tiene un margen de mejora considerable. Con un físico atlético, apunta a convertirse en la estrella de este HLA que se ha quitado la presión del inicio de temporada con su primera victoria en La Roda.

Vive por y para el baloncesto en Alicante. El club se hace cargo del alojamiento y la manutención mientras espera que se convierta en uno de los grandes referentes de la categoría. Aunque no se prodiga mucho con el español, lo entiende a la perfección y está dispuesto a aprenderlo. Su implicación es máxima por intentar conseguir el ascenso a la LEB Oro, categoría en la que quiere jugar la próxima temporada. Nacido en Guinea Conakry, tiene pasaporte «cotonou», por lo que no ocupa plaza de extracomunitario, circunstancia que lo convierte en más apetecible todavía.

Conde no brilló especialmente en Alicante, por lo que este sábado (20.00) ante el Menorca tiene la oportunidad de dar a conocer sus verdaderas credenciales.