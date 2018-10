Elche y Almoradí se miden entre rachas antagónicas

C. B. E.

El Club Balonmano Elche Vulcanizados Alberola visita al Club Balonmano Almoradí en la cuarta jornada de Primera División Estatal Masculina, el domingo, 14 de octubre, a las 12:00 horas, en el pabellón de deportes Mayte Andreu de Almoradí.

El Vulcanizados Alberola ocupa la segunda plaza de la tabla del Grupo E, invicto y empatado a seis puntos junto a Levante Marni y Sporting Alicante, primero y tercero respectivamente.

El Almoradí está en una situación delicada porque recibe al Elche después de perder los tres primeros partidos de la temporada. Una situación engañosa porque este equipo tiene una plantilla para haber conseguido rascar algún punto lo que va de liga. El equipo dirigido por Silvio Martínez, fue la revelación del año pasado, sobre todo en la primera fase de la temporada, en la segunda acusó algunas bajas que le impidió mantener el alto nivel de competición que estaba obteniendo. Si vuelven con la tónica de la pasada temporada es un equipo que dará guerra, y más en su casa, y luchará por puestos altos. En este equipo destaca uno de los mejores laterales derechos de la liga, Rubén Ruiz, que lleva el peso goleador del Almoradí, con más de ocho goles por partido; la dirección de José María Martínez, un central que busca la penetración y el juego con el pivote; el buen estado del extremo derecho Rodolfo Ruiz que es el que hace la defensa en avanzado en el 5:1 de forma intensa; y su portero Chema, con una colocación impecable que cuaja buenas actuaciones en sus partidos.

El Elche Vulcanizados Alberola se ha planteado un partido complejo porque el Almoradí en su casa suele tener un punto más de intensidad. Además, se suma que el partido se juega el domingo que no es una buena situación para el Elche, no está acostumbrado a jugar por la mañana y, cada vez que tienen que hacerlo, los jugadores lo suelen acusar.

Rafael Sabido, técnico del Vulcanizados Alberola, espera que, tras la recuperación del partido ante Algemesí, lleguen en buen estado de forma, desde el punto de vista físico, y que sigan sumando un peldaño más para demostrar que lo que han hecho hasta ahora no es casualidad y que quieren ser un equipo muy competitivo esta temporada.