Montemar clasifica a tres equipos para el Nacional de base

El trabajo de esta temporada de la rítmica del Montemar empieza a dar sus frutos. Los cuatro equipos que se presentaron en el Provincial Base de conjuntos se clasificaron para disputar el Autonómico y luchar por esas 15 plazas que llevaban a los mejores equipos de la Comunidad al Campeonato de España. Las chicas de Montemar salieron con muchas ganas al tapiz para demostrar el trabajo de todos estos meses y pelear esa clasificación para el Nacional.

En la categoría cadete Montemar R fue el tercer clasificado consiguiendo la medalla de bronce y por tanto su merecida plaza. Marta Portero, Marina Papí, Lucía Dato, Alejandra Manzanaro, Lucía Martinez y María Patricia Stefanita con su ejercicio de cinco aros defendieron un ejercicio dinámico y con una grandísima dificultad de riesgo. El otro equipo cadete, Montemar C, tras dos grandes errores no pudieron alcanzar el pase al nacional pero la proyección de todas las gimnastas y el buen rendimiento no pudo obviarse. El conjunto alevín formado por Lucía Castillo, Adriana Cantó, Inés Úbeda, Alba González, Alina Chorney y Paula Bezos se proclamaron subcampeonas de la comunidad. Las más pequeñas del club debutaban con una composición de cinco pelotas cuya ejecución fue exquisita llevándolas sin lugar a dudas a la medalla de plata.

Por último, el conjunto juvenil se proclamó campeón en esta categoría. Marta Platillero, Mireia González, Eva Cegarra, Alejandra Paricio, María Pérez y Lucia Jaime fueron las grandes triunfadoras de esta competición con una coreografía muy compleja de aros y pelotas. La gran técnica de aparato junto con la experiencia de todas ellas fueron los ingredientes suficientes para conseguir el metal más deseado.

La gran cita la tendrán el próximo mes de noviembre en Murcia donde estos tres conjuntos bajo las directrices de sus entrenadoras Jéssica Salido, Nuria Salido, Mª José Carbonell, Noelia Gómez y Gloria Rico disputarán el Nacional Base de conjuntos y defenderán al máximo el nombre de la rítmica alicantina.