Manuel Peñalver abandona el Trevigiani italiano y ficha por el Burgos BH

El ciclista torrevejense Manuel Peñalver correrá las dos próximas campaña en el Burgos BH Continental después de debutar como profesional durante 2018 en el Trevigiani Phonix-Hemus 1896 italiano. Peñalver, con tan solo 19 años, ha realizado una temporada espectacular en su puesta de largo con los mejores corredores del mundo e incluso se impuso en la séptima y última etapa del Tour de China I. Además, ha sumado 15 posiciones en top10 durante la temporada que ahora termina, lo que demuestra que en los metros finales, cuando se huele el esprint, es uno de los velocistas con más futuro del panorama nacional. Los que mejor lo conocen lo comparan incluso con el cántabro Óscar Freire.

Manuel Peñalver comenzó el año destacando, pese a su juventud, en la Vuelta a San Juan en Argentina, pero una caída en el ZLM Tour, defendiendo los colores de la selección española, le obligó a parar durante más de un mes y medio y tener que comenzar de nuevo. Sufrió un fuerte esguince en la muñeca izquierda y se rompió un dedo de la derecha. No obstante, no se vino abajo, siguió entrenando duro y al final tuvo su recompensa venciendo en China y dejando claro cuáles son sus virtudes. El triunfo se lo dedicó a todo el equipo y en especial a "mis abuelos". Uno de sus sueños ya ha cumplido, estrenarse con una victoria en el campo profesional, pero a partir de ahora va seguir trabajando para tratar de aumentar su palmarés en las tres grandes, Tour de Francia, Giro de Italia o Vuelta, aunque a la hora de elegir "me quedaría con una Milán-San Remo". De momento, va a dar su segundo paso en una carrera ciclista en la que tiene como ídolos a Alejandro Valverde, Óscar Freire y Fernando Gaviria".

Su salto al equipo español Burgos BH le permitirá estar más presente en el calendario nacional y participar en la Vuelta a España que comenzará en 2019 en Torrevieja, junto a sus paisanos.