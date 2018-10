Carrasco asegura querer defender su título o aprender en SSP

La española Ana Carrasco, campeona del mundo de WSSP300, dijo este miércoles que si se queda en la categoría intentará revalidar el título y que si pasa a SSP "pues iré", indicó, "a aprender". Aunque enseguida aclaró que "no lo tenemos claro porque en SuperSport va a haber muchos cambios y habrá que esperar para ver que pasa", señaló Carrasco. Con 21 años, Ana Carrasco se siente muy joven y con ambición, motivo por el que llegó a asegurar que se veía "en MotoGP, pero desde luego ahora no, porque hay que ir paso a paso, de aquí a MotoGP o Superbike el camino es muy largo".

La murciana se siente muy cómoda en el Mundial de Superbike, "es más familiar, las marcas están comprometidas a estar en todos los escalones para que los pilotos puedan ir ascendiendo poco a poco y es muy importante, ya que así puedes crecer". Ana Carrasco dice que le quedan unos diez años para competir a primer nivel pero no descuida su formación de Derecho "porque una vez termine mi carrera como deportista profesional, todavía me quedarán muchos años y tengo que labrarme un futuro y me decanto por el derecho deportivo pues así sigo vinculada al motociclismo y me gustaría poder ayudar a otros compañeros y sino pues me levantaré como cualquier persona por las mañanas para ir a la oficina", sonrío la murciana de Cehegín, cuyo éxito reciente ha trascendido a nivel mundial.

La piloto española aseguró que con su título ha demostrado que "las mujeres somos iguales que los hombres encima de la moto y lo he demostrado, pues cuando llego al Circuito tengo el mismo trabajo que ellos, los mismos objetivos, así que no veo por qué no podemos hacer lo mismo. El físico se trabaja y, por ejemplo, Laia Sanz es más fuerte que cualquier piloto que puede haber en una parrilla de MotoGP o Superbike", añadió en su comparecencia.

La de Cehegín siempre ha defendido que las mujeres compitan con los hombres y piensa que tanto ella como María Herrera han llegado a competir en el Campeonato del Mundo porque desde Minimotos compartían "parrilla con Márquez, Rins, etc., pero creo que las chicas que siempre compiten con chicas no pueden tener el mismo nivel y por eso tienes que estar con los mejores". Otra batalla más ganada por la igualdad en el deporte. Y en el mundo del motor fundamentalmente.