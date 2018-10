Primera victoria de la temporada de Felipe Orts

La segunda temporada del equipo alcoyano profesional de ciclocross Delikia-Ginestar no ha podido empezar mejor ya que este fin de semana ha logrado cinco triunfos en las distintas categorías en las que ha competido. En la prueba disputada en localidad valenciana de L´Énova dio inicio a la disputa de la Challenge de la Comunitat Valenciana, donde la fémina cadete Ainara Albert y el junior Marc Cabedo subieron al primer cajón del podio. Elena Lloret fue la vencedora en la categoría élite femenina, mientras que Felipe Orts fue el dominador indiscutible en la máxima categoría una vez más. Gonzalo Inguanzo estrenó la temporada en Los Corrales (Cantabria) también con victoria en la categoría junior.

En la prueba elite y sub23 el alicantino Felipe Orts (Delikia-Ginestar) sumó su primer triunfo de la temporada tras llegar destacado a la línea de meta con 4´32" de ventaja sobre el también élite Raúl Ballester (Mister Biker). Miguel Calatayud (GSport-Wolfbike) llegó tercero a 4´54" del vencedor. El local Adrián Aranda, noveno en meta consiguió ser el mejor sub 23 aventajando a Francisco Carretero (On Bike CC) y a Jordi Revert (Radical Bike Ontinyent).

La mejor fémina élite en L´Ènova fue la alicantina Elena Lloret (Delikia-Ginestar), aventajando en 19" a Eva Valero (Big Bikes Carlet) y en 1´41" a Eva Belda (Big Bikes Carlet).

En féminas sub 23, triunfo para Sara Bonillo (Hyundai Koryo Car – Dstrel) por delante de su compañera Susana Pérez. Tercera cruzó la línea de meta Patricia Solera (Ginestar – ULB Sports).

En categoría junior, Marc Cabedo (Delikia-Ginestar) se alzó con la victoria. Segundo, a 40" entró Alex Bou (Hyundai Koryo Car - DStrel) y tercero, a 1´30", Javier Martínez (Infinobras – Eddy Merckx).

En cadetes el triunfo fue Miguel Solera (Ginestar-ULB Sports), superando en 11" y en 56" respectivamente a Raúl Mira (CC Tibi AMSonido) y a Marc Mestre (Ginestar – ULB Sport).

Ainara Albert (Delikia - Ginestar) fue la mejor en la prueba de féminas cadete, por delante de Vania Rico y Estela García, ambas del CC Tibi AMSonido.

En master 30, primer triunfo de la temporada para Joaquín Ortega (Grupeta de la Safor CC). Le han acompañado en el podio Francisco José Zarzoso (MTB42 Castelló) y Moisés Espinós (Velosol Cycling Team).

En féminas master 30, la mejor fue Sabrina Cerdà (Ferrer Bikes); en master 40, la victoria cayó del lado de Gustavo Asensi (CC Connect); en master 40 féminas, la vencedora fue Hogla Trindade (Crossbiker – Pina Team); en master 50, triunfo de Javier Avellaneda (Ferrer Bikes). Por su parte, en master 60 se llevó la victoria Abelardo Martínez (The Bike Run).