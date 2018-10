El atleta santapolero Luis Miñarro se adjudica el Cross Popular Abel Antón

El atleta santapolero Luis Miñarro Ayala, del Club de Atletismo Santa Pola, se adjudicó el XIII Cross Popular Abel Antón con un registro de 35 minutos y 17 segundos, siendo escoltado por Javier López Alonso del Club A 300 Elche TCT con un tiempo de 36 minutos y 20 segundos y Jesús García Aguilar del Club At. Almoradí Trik quien completó el circuito en 36 minutos y 58 segundos. En cuarto lugar arribó Fabián Escolano Alfonso del Club Atlético Novelda en 37 minutos y 9 segundos y quinto fue Carlos Martínez Sempere del Tri Oráculo Santa Pola en 37 minutos y 20 segundos. En féminas ganó María Oliva del Valle del C.T. Travesías Mitos con un crono de 43 minutos y 57 segundos, escoltada por Desirée Lledó Martínez del Pola On Fire con 46 minutos y 7 segundos, Marie Canals García del Montrainer Elche en 46 minutos y 20 segundos, Pilar Rodríguez Sedeño del Club Atletismo Benidorm en 46 minutos y 52 segundos y Mari Carmen Antón Campello en 47 minutos y 30 segundos.

Un total de 200 atletas mayores y 300 de categorías inferiores participaron en esta edición, donde no estuvo presente el excampeón del mundo de maratón Abel Antón por motivos de agenda. La entrega de trofeos contó con la presencia de autoridades del consistorio local donde fueron premiados los tres primeros corredores locales masculinos y féminas, el primer equipo y el atleta más veterano.