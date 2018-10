Vicente Mir: «El equipo necesita ganar, aunque no se haga un buen partido»

Vicente Mir, entrenador del Alcoyano, conserva el temple pese a la dinámica negativa de resultados. «Lo preocupante sería llegar a la jornada 25 en posiciones no adecuadas, pero eso no va a pasar. Los resultados van a llegar sí o sí», declaró el técnico valenciano en el transcurso de la rueda de prensa previa al partido de mañana (18.00) contra el Teruel que debe suponer el reencuentro con la victoria. «Desde la primera jornada no lo hemos podido conseguir y creo que el equipo está haciendo méritos. En el último partido la tuvimos cerca. Necesitamos ganar, aunque no se haga un buen partido».

Mir destacó del conjunto aragonés la solidez defensiva. «Desde la primera jornada que no estuvo al nivel, lleva 5 seguidas sin encajar goles, pero sí es cierto que le han generado ocasiones. Todos los rivales son complicados, estamos viendo que la Segunda B está muy igualada. Lo que hay que hacer es seguir compitiendo como lo estamos haciendo y al final los resultados llegarán».

El preparador alcoyanista no eludió valorar la situación del extremo Alberto Rubio, alejado de sus planes las tres últimas semanas. «Es cierto que salió del equipo en un momento que no lo estaba haciendo mal. He tenido una conversación con él y tiene que estar tranquilo, pero hay compañeros que están al mismo nivel y al final tiene que jugar uno y el que decide en este caso es el entrenador. Todos van a tener minutos». En el lado radicalmente opuesto se encuentra el lateral zurdo Hermosa, inamovible de la alineación. «Su nivel es buenísimo. Es un futbolista que me encanta y le he dicho al presidente que si sigue así lo vamos a traspasar porque tiene un nivel impresionante», sentenció Mir.



Primi, alta

El central ilicitano regresa mañana a la convocatoria cumplida la sanción. Mir tiene donde escoger puesto que sólo cuenta con las bajas de David Córcoles y Anaba.