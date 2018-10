La revelación de la Asobal

Zupo Equisoain analiza las claves del gran inicio y de por qué su equipo es el menos goleado de la competición.

Siete puntos de ocho posibles. Tres victorias en cuatro partidos. El arranque del Benidorm en su quinta temporada consecutiva en la Asobal es de ensueño comenzando a ser etiquetado como equipo revelación. Su buena defensa así como el gran momento de sus guardametas es uno de los secretos de este imparable Benidorm que visita esta tarde (20.00) la siempre complicada cancha del Valladolid para recibir el próximo martes al Barcelona en un duelo sin presión para los locales y que podría estar en juego el liderato de la categoría. Zupo Equisoain, en su tercera temporada en Benidorm, pide cautela en este impresionante inicio de competición y mantener la máxima ambición en cada partido.



La defensa, impecable

«Somos el equipo menos goleado, eso es fundamental para estar arriba»

Zupo Equisoain tiene claro que una de las claves de estar segundos en la clasificación es la gran defensa del equipo y el gran momento de los guardametas ( Mile Mijuskovic y Leonardo Vial). El Benidorm es ahora mismo el equipo menos goleado de la Asobal con 91 tantos encajados. Cierto es que el Barcelona ha jugado un partido más. Fundamental el gran inicio de los porteros. «Eso es importante, se han acoplado muy bien y tenemos que seguir en esa línea», afirma el técnico. Equisoain admitió que hay equipos «mejores que el Benidorm» para ocupar la segunda plaza, si bien matizó que es el suyo el que está ahí. «Hay que aprovechar este buen momento», insistió el preparador navarro, quien recordó que el Benidorm tiene «mucho margen de mejora», ya que ha incorporado a seis jugadores y algunos de ellos no tenían experiencia en la Asobal en una plantilla con muchos de fuera.



La inercia positiva

«La moral del equipo está por las nubes tras el arranque»

Las tres victorias consecutivas han aupado al Benidorm a una segunda plaza que supone el mejor arranque del equipo en la máxima categoría. La moral que imprime este comienzo a los jugadores es altísima. «Estamos muy contentos de vernos en lo alto de la clasificación. Estamos colíderes, debajo del Barcelona, y yo no me lo tomo como una anécdota. Las dinámicas hay que tenerles en cuenta», dijo el técnico navarro, que ha pedido a sus jugadores que tengan los pies en el suelo y, sobre todo, que no se relajen. «Esta es la línea que tenemos que seguir».



Los nuevos fichajes

«Se han acoplado muy rápido y nos están dando mucho»

Una de las claves del excelente arranque del Benidorm esta temporada ha sido la rápida adaptación de los nuevos fichajes. Con las incorporaciones del portero brasileño Leonardo Vial, el pivote Gonzalo Porras, el primera línea sueco Víctor Skillhammar, el extremo derecho Álvaro Cabanas, el extremo izquierdo italiano Gianluca Dapiran y el especialista ruso Revin junto a Josep Folqués el equipo ha ganado mucho «Los nuevos se han acoplado muy bien aunque pueden mejorar mucho aún».



El calendario

«Cuando lo vimos teníamos claro que el inicio iba a ser muy exigente, pero...»

El inicio de temporada no daba buenos augurios al Benidorm. Ángel Ximénez, Huesca, Albobendas, Cuenca, Valladolid, Barcelona... Un arranque complicado que el conjunto de Equisoain ha sabido solventar a la perfección. «Cuando lo vimos nos asustamos un poco pero ahora llevamos siete puntos de ocho. Tenemos que seguir igual. Ir partido a partido y pensar sólo en ganar en Valladolid.



Afición

«Veo felices tanto a nuestros aficionados como a los directivos»

El arranque de temporada ha sorprendido tanto a los afición como a la directiva del Benidorm. «Los veo a todos muy felices, esperemos seguir en esta línea y que cada vez haya más aficionados en el Palau», afirma Zupo.



Europa

«No creo que esté a nuestro alcance copar una de las cuatro plazas europeas»

Zupo mantiene los pies en el duelo y firma acabar la temporada entre los ocho primeros. «No creo que sea un objetivo real jugar en Europa. Este año sólo hay 4 plazas y la competencia es máxima»



Próximo rival

El Valladolid, «un toro muy difícil de lidiar»

Equisoain solo cuenta con la baja de Josep Folques, quien mantiene un litigio con su anterior club, el Fertiberia, y ha calificado el partido de Valladolid como «muy complicado» ante un rival «que juega bien y ha comenzado fuerte la Liga». El Benidorm, no obstante, afronta el partido con la máxima motivación, ya que una victoria le permitiría llegar al partido del martes ante el Barcelona, del que le separa un punto, en condiciones de pelear por el liderato de la competición.