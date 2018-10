Agustinos se enfrenta a BM Torrelavega, colíder de la categoría con Palma del Río y Barça B Lassa

Agustinos viaja este fin de semana a tierras cántabras para enfrentarse a BM Torrelavega en la tercera jornada de Liga en DHPLATA. El partido se disputará este sábado, a las 18:30 horas, en el pabellón Vicente Trueba.

El conjunto de Juan Antonio Martínez viene en dinámica positiva tras ganar en la segunda jornada de Liga a Acanor At. Novás (30-25) y clasificarse para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey. Su rival en el torneo del KO será DS Blendio Sinfín, equipo de Liga ASOBAL.

Para dicho encuentro, el técnico alicantino tendrá la baja de Didac Villar. El central sigue recuperándose de una lesión muscular que también le impidió jugar la Copa.

En un principio, Martínez convocará al juvenil Javier Bodí, uno de los jugadores más destacados en la eliminatoria de Copa, y también viajará Aarón González, del Segunda Nacional.

Por su parte, el conjunto cántabro es colíder del campeonato con cuatro puntos junto a Palma del Río y Barça B Lassa. Torrelavega ha ganado sus dos primeros partidos de Liga: 24-32 ante Acanor At. Novás y 30-28 frente Alarcos Ciudad Real.

Además, al igual que los alicantinos, disputará la segunda ronda de la Copa del Rey ante Secin Group Alcobendas, tras eliminar a BM Santoña (26-27).

El técnico tricolor, Juan Antonio Martínez, está convencido que "al equipo no le costará cambiar el 'chip' de la Copa a la Liga" y que competirá ante "un conjunto formado para estar entre los primeros".

"Será un partido muy difícil para nosotros, en una cancha de las más complicadas de la categoría", aseveró Martínez y añadió que "tienen uno de los mejores contraataques de la División de Honor Plata".

Por último, el entrenador de Agustinos alabó el trabajo y el rendimiento del juvenil, de 17 años, Javier Bodí en la Copa del Rey. Por ello, viaja con el equipo a Torrelavega.