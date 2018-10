Bartra, Jonny y Alcácer, novedades en una lista a la que vuelve Koke

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, esquivó hablar de una nueva ausencia del lateral del Barcelona Jordi Alba, pero sí quiso aclarar que ningún futbolista no es citado por "motivos personales" y se basa únicamente en los "profesionales".

"No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista", respondió Luis Enrique en dos ocasiones cuando fue preguntado por la ausencia de Jordi Alba. "No es un tema tabú. Es vuestra sensación", explicó más adelante en su comparecencia ante los medios.

Sin ser preguntado directamente por el nombre del jugador del Barcelona que ha hecho historia con la Roja en la 'generación de oro' del fútbol español, Luis Enrique si aclaró que su ausencia se debe únicamente a motivos deportivos.

"No me ha sucedido no llamar a un jugador por motivos personales, hasta ahora lo que he hecho es con motivos profesionales", confesó. "Hay muchos jugadores fuera de la lista que podrían estar por su nivel y lo han hecho bien, pero por desgracia solo vienen 23 y soy yo el que toma las decisiones. Hay otros 20 que podrían estar y hacerlo bien en la selección", añadió.

Luis Enrique argumentó su decisión de no responder sobre jugadores ausentes, aunque en la rueda de prensa lo hizo cuando fue preguntado por Diego Costa y Joaquín Sánchez.

"Imagina si explicara todo lo que pienso cuánto tiempo estaríamos aquí, os aburriría. Al final es un cargo publico el mío, represento a la selección y a la Federación. Intento gestionar de la mejor manera posible mi grupo de trabajo y los jugadores, sabiendo que despierta mucho morbo cualquier cosa que pueda suceder", dijo.

"Intento no molestar a nadie, si alguien se siente ofendido lo siento pero no era mi intención. La lista va en mi gusto y por lo que considero mejor para el equipo", sentenció.

Detalles de la convocatoria

Los defensas Marc Bartra (Real Betis) y Jonny (Wolverhampton), el delantero Paco Alcácer (Borussia Dortmund) y el retorno de Koke Resurrección (Atlético de Madrid) son las principales novedades en la lista de la selección española para los partidos ante el país de Gales e Inglaterra del 11 y el 15 de octubre, respectivamente.

Bartra y Jonny, jugador cedido en el equipo inglés de la Premier League por el Atlético de Madrid, vienen a paliar las bajas en defensa de Iñigo Martínez (Athletic Club) y Dani Carvajal (Real Madrid), mientras que Alcácer ve premiado su buena racha con los 'borusser' para hacerse un hueco entre los delanteros y volver al combinado nacional tras mucho tiempo sin acudir.

El exdelantero del Valencia y el FC Barcelona fue uno de los nuevos que incluyó Vicente del Bosque tras el Mundial de Rusia, pero, tras jugar activamente en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016, no jugó el torneo en Francia.

El valenciano jugó por última vez con la 'Roja' el 27 de marzo de 2016 en el empate sin goles ante Rumanía, pero sus cuatro goles en los tres últimos partidos con el Borussia, más la baja de Diego Costa por su lesión ante el Brujas, le han ayudado a retornar a una selección que dejó con seis goles anotados en 13 partidos.

Menos tiempo llevaba sin ir a la triple campeona de Europa el central catalán Marc Bartra, una de las claves del buen rendimiento defensivo del Betis desde su llegada en el pasado mercado invernal. El ex del Barça contó tanto para Vicente del Bosque como para Julen Lopetegui y disputó su último partido internacional en el amistoso de mediados de noviembre de 2017 ante Costa Rica saldado con una goleada por 5-0. Bartra apenas contó para Luis Enrique cuando ambos compartieron vestuario en el Barcelona, pero parece que el asturiano sí que confía ahora en el central.

Jonny Otto, por su parte, era el lateral izquierdo fijo en la anterior etapa de la Sub-21 y en el Wolverhampton es hasta el momento titular indiscutible habiendo jugado los siete partidos de Premier y habiendo marcado ya un gol. Luis Enrique además le conoce de su paso como técnico del Celta.

Además, menos tiempo sin volver llevaba el rojiblanco Koke, pieza clave en la anterior etapa y una de las notables ausencias de la primera lista del asturiano del pasado 31 de agosto pese a su presencia en el Mundial de Rusia. El madrileño está dando buen rendimiento y también ha encontrado 'ayuda' en las bajas de otros centrocampistas como Isco Alarcón y Sergi Roberto.

En cambio, el lateral azulgrana Jordi Alba, pese a su gran rendimiento en esta temporada, sigue sin contar para su antiguo técnico, mientras que el céltico Iago Aspas se mantiene entre los delanteros, al igual que un Álvaro Morata que no participa en exceso en el Chelsea.

España se medirá el próximo 11 de octubre en el Estadio Millenium de Cardiff en un amistoso a País de Gales, que le servirá de preparación para la visita al Benito Villamarín de Sevilla de cuatro días después de Inglaterra, en partido correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA.



Lista de convocados

-Porteros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic) y Pau López (Betis).

-Defensas: César Azpilicueta y Marcos Alonso (Chelsea), Raúl Albiol (Nápoles), Nacho y Sergio Ramos (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Marc Bartra (Betis) y Jonny Otto (Wolverhampton).

-Centrocampistas: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri, Saúl Ñíguez y Koke (Atlético), Dani Ceballos y Marco Asensio (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern) y Suso (Milan).

-Delanteros: Morata (Chelsea), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta) y Paco Alcácer (Dortmund).